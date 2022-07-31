تنسيق الجامعات 2022.. أقسام كلية الصيدلة جامعة الفيوم وتفاصيل الدراسة

ساعات قليلية تفصلنا عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، ليعرف كل طالب نتيجته ويتوّج جهوده وجهود أسرته طوال السنوات الثلاث الماضية، وقبل ظهور النتيجة تظل كلية الصيدلة جامعة الفيوم حُلماً يطارد الكثير من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بها.

وتقدم «الوطن» لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة، أقسام كلية الصيدلة جامعة الفيوم، وتفاصيل الدراسة في كل قسم، لتسهل عليهم تحديد أهدافهم، والقسم الذي يريدون الالتحاق به.

أقسام كلية الصيدلة جامعة الفيوم

أنشئت كلية الصيدلة جامعة الفيوم عام 2015، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وتضم كلية الصيدلة بجامعة الفيوم 8 أقسام مختلفة وفقاً للموقع الرسمي للكلية، هي:

1- الصيدلانيات.. ويعد أحد أهم فروع الصيدلة، نظراً لكونه علم تصميم وتقييم الأشكال الصيدلية المختلفة التي تتميز بالأمان والفاعلية والاستقرار والملائمة لحالة المريض، ويختص هذا القسم بدراسة الخواص الفيزيوكيميائية للمواد الداخلة في تركيب المستحضرات الصيدلية وكذلك تحضير وتقييم الأشكال الصيدلية المختلفة، ويقوم القسم بتدريس مقررات الصيدلة الصناعية ذات الصلة بإنتاج المستحضرات الصيدلية على نطاق صناعي وأسـس التصنيع الدوائي الجيد.

2- العقاقير.. وهو أحد أقدم العلوم الطبية وبين الأقسام الأساسية والمتفردة في كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، ولا يوجد له نظير في الكليات العلمية الأخرى، ويقوم بتدريس مقررات العقاقير لجميع السنوات بمرحلة البكالوريوس والصيدلة الإكلينيكية، وتكمن أهميته في الحصول على مصدر غذائي ودوائي من النواتج الطبيعية (نباتية أو حيوانية أو معدنية)، لذلك يهتم بدراسة أجزاء النبات المختلفة وفصل المكونات الكيميائية وتقييمها ودراسة الفاعلية البيولوجية لها حتي يتم استخدامها في المستحضرات الصيدلية.

3- الأدوية والسموم.. يختص هذا القسم بتدريس الأدوية والسموم وتفاعلهما المزدوج مع الأنظمة الحيوية، وتأثيرات الأنظمة الحيوية على الأدوية والسموم تشمل الامتصاص والتوزيع والتمثيل والإخراج، وكذلك تأثيرات الأدوية والسموم على الأنظمة الحيوية.

عالم الأحياء الدقيقة

4- الميكروبيولوجيا والمناعة.. وهو أحد الأقسام الممتعة للطلاب نظراً لأنّه يأخذه إلى عالم علم الأحياء الدقيقة، ومدى تأثيرها على الانسان والبيئة المحيطه به، إضافة إلى الميكروبيولوجيا الصيدلية والذي يتضمن مضادات الميكروبات بأنواعها ومقاومة الميكروبات لها.

5- الكيمياء التحليلية الصيدلية.. يدرس خلاله الطالب علم تحليل الدواء بمختلف الطرق المعملية ويتضمن تحليل الدواء الشقين الوصفي والكمي، والكيمياء التحليلية، ورقابة الجودة التي تهدف إلى تأكيد جودة الأشكال الصيدلية المختلفة، والتأكد من درجة النقاء الخاصة بها من خلال المعايير العالمية للتحليل الدوائي.

6- الكيمياء الحيوية الصيدلية.. يعرف هذا القسم أيضًا بـ«كيمياء الحياة»، وتختص بدراسة التفاعلات الكيميائية التي تحدث داخل الكائنات الحية.

7- الكيمياء العضوية والدوائية.

8- الصيدلة الإكلينيكية.. وهو قسم الصيدلة السريرية ويهتم بتخريج صيدلي مؤهل لتقديم الرعاية المهنية التي تدعم إتخاذ قرارات العلاج الدوائي الأمثل، بدلاً من الاستجابة لقرارات العلاج التي يدلي بها باقي أعضاء الفريق العلاجي، حيث يكون قادراً على تحديد الدواء الأكثر فعالية، وأماناً ومناسبةً لحالة المريض، والأقل نفقة.