انهيار أجزاء من عقارين غرب الإسكندرية دون خسائر مادية أو بشرية

انهارت أجزاء من عقارين غير مأهولين بالسكان في نطاق حي الجمرك غرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، وذلك دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية حيث أن كلاهما لا يوجد بهما سكان أو منقولات نظراً لمعرفة السكان المسبقة بكونهما مهددان بالانهيار.

انهيار عقارين في الإسكندرية

البداية حين تلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بلاغا بسقوط أجزاء من عقارين بحي الجمرك غرب الإسكندرية وذلك دون إصابات أو وفيات، حيث كلاهما غير مأهولين بالسكان ولا يوجد بهما سكان وهما عقارين مجاورين في رقم 16 و18 من شارع العوامري بمنطقة السيالة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع العقار وتم رفع الأنقاض ووضع أسوار خشبية حول العقار.

من جهته تعامل حي الجمرك تحت إشراف الدكتورة رباب مدني، رئيس الحي، مع بلاغ سقوط أجزاء العقارين حيث تم وضع كردون لعدم مرور المارة بجوارهما.

حملات في حي الجمرك بالإسكندرية

في سياق آخر، كثفت دكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك حملات الإشغالات وضبط المخالفات بنطاق الحي، وذلك وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء برفع معدلات العمل لخدمة المواطنين، حيث وجهت تعليماتها بتكثيف حملات إزالة الإشغالات لاستعادة الانضباط بالشارع السكندري.

وجابت الحملة صباح اليوم شوارع أبي الدرداء، الفراهدة وصفر باشا وقصر رأس التين وطريق الكورنيش وميدان عرابى والتحرير، وأسفرت عن رفع والتحفظ على 16 حالة إشغال ، و6 حالات من الكاوتش و سماعة و7 شيش، وذلك لفرض الانضباط بنطاق الحي.