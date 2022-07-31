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القبض على متهمين بسرقة صندوقي إشارات قطار بنها

كتب:

محمد بركات
09:20 م | الأحد 31 يوليو 2022
المتهمان

المتهمان

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين؛ لاتهامهما بسرقة 2 صندوق إشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بدائرة مركز شرطة بنها.

وجاء ذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغ بسرقة 2 صندوق إشارات في المنطقة ما بين قريتي ميت السباع/شبلنجة، بدائرة مركز شرطة بنها، وسير القطارات بصورتها الطبيعية ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات.

سقوط المتهمين

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية، تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه في المسروقات بالبيع لـ أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، باستهداف الأخير أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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