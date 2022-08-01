«جارهم بيجدد شقته».. تفاصيل مصرع سيدة وابنيها في انهيار عقار بالشرابية

حادثة مأساوية شهدتها منطقة الشرابية، بعد سقوط سقف شقة سكنية على سيدة وأبنائها، مما أسفر عن وفاتهم، صدمة حلت على وجوه الأهالي سرعان ما تحولت إلى الحزن خلال محاولتهم انتشال جثامينهم، أملا في خروجهم أحياء، لكن مشهد الحطام لا يدل على خروج أحد منهم على قيد الحياة.

قبل ساعات من الحادث المأساوي الذي تسبب بمصرع سيدة و2 من أبنائها، كانت تسود المنزل حالة من المرح ومشاغبة الأبناء بين بعضهم البعض، ومحاولة الأم في الحد من صوت شجارهم، غافلين عن أنها المرة الأخيرة التي سيسمع صوتهم بهذا المنزل، مودعين حياتهم برفقة بعضهم.

تجديد الشقة العلوية أسفر عن وفاة الأم وابنائها

في الشقة السكنية التي تعلوهم، كانت هناك أصوات تصليحات وتكسير، نتيجة رغبة صاحب الشقة في إعادة تجديد شقته، لم يكن يعلم أن هذا التجديد سيودي بحياة 3 أفراد من جيرانه، تصدعات بأرضية الشقة واهتزازات، وسقوط بعض الكسرات على شقة الضحايا، تسبب في هلع الأم وابنائها.

لحظات سقوط الحجارة على الأم

استمر سقوط كسرات الحجارة، حتى فوجئت الأم وأبناؤها، بسقوط السقف بالكامل عليهم، تراكمت عليهم الحجارة، التي تعلن عن استحالة خروج أحد من أسفلها على قيد الحياة، هرع الأهالي لأعلى، محاولين نجدة الأم وابنيها الاثنين، وسرعان ما تم انتشال جثامين الضحايا، وهم جثث هامدة لا حراك لها، ليكونوا ضحايا تجديدات شقة الجار.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية بمحافظة القاهرة، بلاغا بانهيار سقف شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الشرابية، ما أدى إلى وفاة سيدة و2 من أبنائها.

وكشفت تحريات المباحث، أن صاحب شقة بالدور الثاني يجري بعض التجهيزات في الوحدة السكنية الخاصة به، ما أدى إلى انهيار سقف الدور الأول، وأخلى رجال الحماية العقار لحين التأكد من سلامته.