«البنك الأهلي»: تدشين أول فرع بـ«السعودية» الربع الأول من العام المقبل

قال هشام السفطي، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري، إن عدم تواجد البنك الأهلي في بعض البلاد، لا يمنعه من تقديم خدماته لعملائه في الخارج، كما أن البنك يفتتح خطابات ضمان لشركات مصرية تعمل في الخارج، مثل المقاولون العرب، ويقوم البنك بهذا الدور، من خلال امتلاكه شبكة مراسلين تغطي العالم أجمع، وسيتم تدشين أول فرع في المملكة العربية السعودية للبنك في الربع الأول من العام المقبل، وذلك خلال استضافته في برنامج «بنوك واستثمار»، الذي يقدمه إسماعيل حماد، على «extra news».

البنك الأهلي مهتم بالسوق العربي

وأضاف «السفطي»، أن البنك الأهلي المصري، حريص على التواجد في المراكز التجارية والمالية في العالم، كما أن البنك الأهلي مهتم بالسوق العربي، بسبب العلاقات التاريخية بين مصر والدول العربية، سواء على النطاق الاقتصادي أو السياسي، مؤكدًا أن تواجد البنك الأهلي المصري في السعودية خلال المرحلة السابقة كان من خلال تواجد مراسلين في السعودية لمساعدة المصريين في التحويلات إلى مصر، وخلال الفترة الأخيرة عمل البنك على التواجد في المملكة من خلال افتتاح فرع له.

بدء العمل على التواجد في جنوب السودان منذ 15 شهرًا

وأشار رئيس مجموعة المؤسسات المالية والخدمات المالية الدولية في البنك الأهلي المصري، إلى أن إنشاء فرع للبنك في السعودية يأتي لخدمة المصريين بشكل أكبر، خلاف أن هناك استثمارات مهمة قادمة من السعودية لمصر، خلاف وجود علاقات تجارية كبيرة بين البلدين، كما أن البنك الأهلي المصري سيتواجد في السعودية في الربع الأول من العام المقبل بإذن الله، كما أن البنك الأهلي بدأ العمل على التواجد في جنوب السودان منذ 15 شهرًا، كون العاصمة الجنوب سودانية جوبا بلد ناشئة.