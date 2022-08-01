إيمان يونس: غيابي عن الفن سببه ظرف عائلي قهري.. و«ماشية السنيورة» مش بتاعتي

قالت الفنانة إيمان يونس، إن سبب غيابها عن الفن هو مرورها بظرف عائلي قاهر أدى إلى عدم ظهورها على الشاشات خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الشاعر الراحل صلاح جاهين كان صديقا لوالدها وأقنعها بالغناء، حتى قامت بالغناء أمام الملحن الكبير هاني شنودة، «في نفس اليوم سجلت أغنية مفاتش ليه، من هنا بدأت رحلة فرقة المصريين مع بعض»

يونس: أغنية ماشية السنيورة مش بتاعتي ومن أحلى أغاني الكلاسيك

وأضافت خلال مداخلة لها عبر «زووم» ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأستاذ صلاح جاهين اقترح عليها أن تغني إحدى الأغاني التي لم تكن خاصة بها، «قولتله الأغنية مش بتاعتي، قالي هتغنيها، وطلعت الأغنية من أحلى الأغاني الكلاسيك اللي موجودة لحد دلوقتي، وهي أغنية ماشية السنيورة».

إيمان يونس: إسعاد أختي الصغيرة وأم العيلة وبتحتوينا كلنا

وأكدت أن عملها مع شقيقتها المنتجة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس كان مجرد مساعدتها في الإلقاء لتقديمها برنامجها «صاحبة السعادة»: «إسعاد أختي الصغيرة وأم العيلة كلها وبتحتوينا كلنا، ربنا يديها الصحة والستر».

وأوضحت أنهم دائما يجتمعون مرة كل أسبوع، ولكن لا يتطرقون لأي شيء قد يخص مجالات العمل، ويتحدثون عن الأسرة وما استجد فيها، مشيرة إلى أنها لها شقيقتين كبرتا دون والد بعدما توفي والدهما في سن مبكر، «كل حكاياتنا بتكون عن ماما الله يرحمها، كانت تمثل الظهر والسند لينا، وهي اللي دخلتنا الفن وكانت شجاعة».

وتابعت: «أنا مشتركة مع الأستاذة مروة جبريل وبدرب الممثلين والمذيعين والمغنيين، وكل اللي بييجي بعتبره ابني، وعمري ما مسحت أرقامهم من على تليفوني وبياخدوا النصايح مني وبيبعتولي يسألوني عن رأيي، وأبرز الفنانين اللي اشتغلت معاهم آسر ياسين ومنة شلبي ويسرا اللوزي ودينا الشربيني وحسن الرداد وياسمين رئيس».