مجزرة بدأت بـ«خناقة».. القصة الكاملة لمقتل شاب من ذوي الهمم على يد شقيقه بالعبور

في إحدى مناطق العبور، يتناثر بعض الزجاج المكسور، ساقطًا فوقه شاب ثلاثيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، يصارع الموت محاولا البقاء على قيد الحياة، وذلك بعد أن نشبت مشاجرة بينه وشقيقه الأصغر، تلقى على إثرها طعنة بمنطقة الصدر بقطعة زجاج مكسورة، مما أسفرت عن سقوطه جثة هامدة.

عاش الشابان حياة مليئة بالصعاب، خاصة أن الشقيق الأكبر «أ.ه» صاحب الـ34 عاما، من ذوي الاحتياجات الخاصة «صم وبكم»، إلا أنهما تخطياها بمساعدة بعضهما البعض، فالشقيق الأصغر «م. ه» صاحب الـ29 عاما، يعمل باليومية في أحد المحلات الخاصة بقطع غيار السيارات، لمساندة والدته على المعيشة.

الخلافات الأسرية تغير مجرى حياة الشابين

طرقت الخلافات العائلية، باب الشقيقين، إذ تتحول حياتهما إلى ميدان دائم الصراع، وفي اليوم المشؤوم، نشبت مشاجرة بينهما تطورت إلى التعدي بالأيدي، مما أصاب الشقيق الأكبر حالة من الصدمة بأن من رباه على يديه هو من يتعدى عليه بالضرب، استشاط الأول غضبا من هذا التصرف، وشرع في الهجوم على أخيه، وفق ما جاء في التحريات.

محاولة الأم في فض الاشتباك بين ابنيها

صرخات الأم تعالت في أرجاء المكان، محاولة الاستنجاد بأحد يفض بين فلذتي كبدها، لم يهتم بها أحد من الشقيقين، وتناول «م» قطع زجاج مكسور، لتلقى مكانها في صدر الأخ الأكبر، إذ يسقط أرضا محاولا التنفس والبقاء على قيد الحياة، بعد أن تم نقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة في محاولة إسعافه، ليكن الشاب ضحية شقيقه الأصغر.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، أمس السبت، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات الخاصة بدائرة القسم، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفى خلال محاولة إسعافه، على الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة وتبين صحة البلاغ.

وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من «أ. ه» الذي يبلغ من العمر 34 عاما، من ذوى الهمم «أصم وأبكم»، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وجرى نقله للمستشفى وتوفى أثناء محاولة إسعافه، وشقيقه «م. ه» صاحب الـ29 عاما، عامل بمحل قطع غيار سيارات، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومقيمين دائرة القسم، تطورت لتعدي خلالها الأخير على المجني عليه باستخدام قطعة زجاج مكسور، وذلك بسبب خلافات عائلية.

وبعد خضوع المتهم لجلسة تحقيق أمام جهات التحقيق، لكشف ملابسات الواقعة، والإدلاء بأقواله حول الواقعة، أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة الشاب، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما أمرت جهات التحقيق عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.