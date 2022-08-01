اليوم.. فتح باب التقديم في كلية الشرطة 2022 لقبول دفعة جديدة

في الأيام الماضية أصبح الكثير من الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة وما يعادلها أو الأزهرية أو أصحاب المؤهلات الجامعية سواء من العام الدراسي الماضي أو الحالي، يبحثون عن موعد التقديم في كلية الشرطة 2022، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها عبر موقع «فيس بوك» عن قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2022 .

اليوم يبدأ التقديم في كلية الشرطة 2022

بيان وزارة الداخلية أوضحت فيه أنه لأول مرة سوف يكون التقديم في كلية الشرطة 2022 إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي، وذلك لجميع المتقدمين سواء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها أو الحاصلين على المؤهلات الجامعية.

ويبدأ التقديم في كلية الشرطة 2022 للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة في الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الثانوية الأزهرية من العام الدراسي السابق 2021، من اليوم الاثنين الموافق 1 أغسطس المقبل، أمام جميع الطلاب ولمدة 18 يوم، على أن ينتهي يوم 18 من الشهر ذاته.

كيفية التقديم في كلية الشرطة 2022

وأكدت وزارة الداخلية أن التقديم في كلية الشرطة 2022 سوف يكون للمرة الأولى إلكترونياً من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت وذلك لجميع المتقدمين من أجل الالتحاق بكلية الشرطة، وفقاً للخطوات التالية:

1 - في البداية يجب أن ينتظر من يرغب في التقديم لكلية الشرطة حتى يأتي الموعد المخصص له ضمن الجداول والمواعيد الزمنية التي حددتها وزارة الداخلية في بيانها الأخير.

2 - الخطوة التالية هي الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت والتسجيل من خلاله، حيث إن التقديم إلكتروني فقط لأول مرة، ويمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط.

3 - انتظار مواعيد الاختبارات التي سيتم الإعلان عنها إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للداخلية.

4 - نتيجة الاختبارات أيضاً سيتم الإعلان عنها من خلال نفس الموقع.