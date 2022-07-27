إيرادات «كيرة والجن» تصل إلى 88 مليون جنيه منذ انطلاقه في دور العرض

تصدر فيلم «كيرة والجن»، إيرادات أمس بدور العرض، حيث حقق ما يقرب من مليون و147 ألف جنيه، حيث تصدر العمل قائمة الأفلام المنافسة وعلى رأسها «بحبك» لتامر حسني، و«عمهم» للفنان محمد إمام.

إيرادات فيلم «كيرة والجن»

أشاد عدد من النقاد، بفيلم «كيرة والجن»، منذ طرحه بموسم عيد الأضحى في الأسابيع الماضية وبإيراداته التي اقتربت من 88 مليون جنيه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «كيرة والجن»

الفيلم من بطولة الفنانة هند صبري، سيد رجب، علي قاسم، هدى المفتي وروبي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 وإخراج مروان حامد.

أحداث نهاية فيلم كيرة والجن

نهاية فيلم كيرة والجن جاءت مختلفة عما توقعه الجمهور، حيث قُتل أحمد عبدالحي كيرة، على يد الاحتلال الإنجليزي، ولكن صديق عمره عبدالقادر الجن، قام بتربية نجله الوحيد الذي جسد دوره الفنان كريم محمود عبد العزيز، وظهر كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم المعروض حالياً بالسينمات بموسم عيد الأضحى المبارك.

وينافس فيلم «كيرة والجن» أفلام «بحبك» للفنان تامر حسني، وشارك معه عدد كبير من الفنانين منهم هنا الزاهد، هدى المفتي وحمدي الميرغني وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

فيلم عمهم جاء في المركز الثالث، وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم سيد رجب، رياض الخولي، محمد لطفي، محمد ثروت، محمد سلام، باسم سمرة، آيتن عامر، أحمد خالد صالح وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أشرف عبدالباقي، منذر ريحانة ومحمد أنور وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.