«كيرة والجن» يحقق 1.1 مليون جنيه بدور العرض أمس السبت

تصدّر فيلم «كيرة والجن»، إيرادات أمس السبت بدور العرض، إذ حقق ما يقرب من مليون و189 ألف جنيه، وتصدر العمل قائمة الأفلام المنافسة وعلى رأسها «بحبك» لتامر حسني، و«عمهم» للفنان محمد إمام.

إيرادات فيلم «كيرة والجن»

بلغت إيرادات فيلم كيرة والجن، ما يقرب من 88 مليون جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

أبطال فيلم «كيرة والجن»

الفيلم من بطولة الفنانة هند صبري، وسيد رجب، وعلي قاسم، وهدى المفتي وروبي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 وإخراج مروان حامد.

أحداث نهاية فيلم كيرة والجن

نهاية فيلم كيرة والجن جاءت مختلفة عما توقعه الجمهور، إذ قُتل أحمد عبدالحي كيرة، على يد الاحتلال الإنجليزي، ولكن صديق عمره عبدالقادر الجن، تولى تربية نجله الوحيد الذي جسّد دوره الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وظهر كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم المعروض حالياً بالسينمات بموسم عيد الأضحى المبارك.

الأفلام المنافسة لـ كيرة والجن

وينافس فيلم «كيرة والجن»، فيلم «بحبك» للفنان تامر حسني، وشارك معه عدد كبير من الفنانين منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي وحمدي الميرغني وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

في المركز الثالث جاء فيلم و«عمهم» وشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم سيد رجب، ورياض الخولي، ومحمد لطفي، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، وباسم سمرة، وآيتن عامر، وأحمد خالد صالح وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أشرف عبدالباقي، ومنذر ريحانة ومحمد أنور وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.