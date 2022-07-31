البابا تواضروس: الكاتدرائيات بها جزء تسجيلي للأحداث.. وهناك أيقونة لشهداء ليبيا

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إنّ الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في القاهرة وُضع حجر أساسها عام 1956 في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وتم افتتاحها في يونيو 1968م بمناسبة مرور 1900 سنة على استشهاد القديس مار مرقص المؤسس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

مكونات الكاتدرائية

وأضاف البابا خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة على القناة الأولى، أنّ الكنيسة كانت الأكبر في الشرق الأوسط وتسع نحو 4500 مصلٍ.

وأوضح أن صحن الكنيسة يتميز بالأعمدة بواقع 12 عمودا تمثل تلاميذ المسيح، بالإضافة إلى خورس «قسم» الشمامسة ويجلس فيه الآباء الأساقفة والشمامسة حسب المناسبة.

وتابع بابا الإسكندرية: «هناك أيضا الهيكل، والمذبح، وشرقية الهيكل أي حضن الآب، مزينة بأيقونات كثيرة، وكلها مشاهد من الكتاب المقدس».

رسومات الأيقونات في الكاتدرائية

وعن رسومات الأيقونات، قال: «عملنا مسابقة كبيرة تقدم لها نحو 20 مجموعة فنانين، كل مجموعة فيها 5 فنانين، وعملنا تصفية واخترنا 5 ووزعنا عليهم العمل، وعملنا مجموعة تجعل الشغل بالكامل بمياه واحدة، وعملوا في الرسومات لمدة أكثر 3 سنوات».

وأكد أن الكاتدرائيات فيها جزء تسجيلي للأحداث، وليس مشاهد من الكتاب المقدس فقط، مثل عودة رفاة القديس مار مرقص من فينيسيا في البندقية في عهد البابا كيرلس عام 1968م في افتتاح الكاتدرائية، كما أن لشهداء ليبيا أيقونة مخصصة؛ فكما أن الكاتدرائية مكان عبادة فهي مكان لتسجيل التاريخ والأحداث أيضا».