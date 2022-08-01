شروط الالتحاق بكلية التربية النوعية في جامعة المنوفية.. تقبل من 50%

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة، وبعدها تظهر مراحل التنسيق في الجامعات والكليات على مستوى الجمهورية، ومن بين الكليات التي يبحث عنها عدد كبير من الطلاب خلال هذه الفترة كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، وتستعرض السطور التالية شروط القبول بها والتنسيق المتوقع وكذلك أقسامها.

التنسيق المتوقع لكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية في مدينة أشمون، هو 208 درجة أي بنسبة 50.7%، وذلك وفقا لتنسيق العام الماضي للشعبة الأدبية، والذي شهد انخفاضا كبيرا في الحد الأدنى للقبول بالكلية نظرا لانخفاض المجاميع آنذاك، ما أدى إلى إقبال كبير على كليات التربية النوعية بشكل عام، وكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية في مدينة أشمون بشكل خاص .

أقسام كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية

وأعلنت كلية التربية النوعية بجامعة المنوفية عبر موقعها الرسمي، أنها تحتوي على 6 أقسام مختلفة، تتمثل في قسم الاقتصاد المنزلي، وقسم التربية الفنية، وقسم التربية الموسيقية، وقسم تكنولوجيا التعليم، وقسم الإعلام التربوي بفرعيه المسرح المدرسي والصحافة والإذاعة والتليفزيون في التعليم، وقسم العلوم التربوية والنفسية، فيما يتم التخصص في العام الثالث خلال فترة الدراسة بالكلية ومدتها 4 سنوات.

شروط الالتحاق بكلية التربية النوعية أشمون

وفقا للموقع الرسمي بجامعة المنوفية، ضرورة توافر عدد من الشروط للالتحاق بكلية التربية النوعية بجامعة المنوفية، منها النجاح في اختبارات القدرات الفنية أو الموسيقية التي تعقدها الكلية للطلاب الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يجتاز الطالب المرشح للقبول بالكلية اختبارات اللياقة لمهنة التدريس، والتي تعقدها الكلية في نفس عام الترشيح.

وتنظم الكلية تدريبا عمليا «التربية الميدانية» لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بجميع الشعب التخصصية، وذلك في مدارس وزارة التربية والتعليم في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بالمحافظة، بواقع يوم واحد أسبوعيا كتدريب منفصل، كما يعقد في نهاية كل فصل دراسى ولمدة أسبوع تدريباً متصلاً ويحتسب اليوم أربع ساعات تدريسية.