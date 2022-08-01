15 ميزة لبطاقة الخدمات المتكاملة.. اعرف طريقه استخراجها بالتفصيل

يتساءل الكثير من أصحاب الهمم عن مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة، لتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لأكثر من 950 ألف شخص من ذوي الهمم، إضافة إلى تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة لأصحاب الهمم

وأوضحت «التضامن» أن هناك العديد من المزايا لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة، تتمثل فيما يلى:

- الدمج في المدارس.

- الدمج في المعاهد والجامعات.

- يتم الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- يمكن لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة الحصول على سكن حكومي مناسب.

- يحق لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة أن يجمع بين معاشين.

- يُعفى صاحب بطاقة الخدمات المتكاملة من الضرائب.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- يحق لحامل بطاقة الخدمات المتكاملة دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

- يحصل على خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- يتم الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- يتم التعامل مع حامل بطاقة الخدمات المتكاملة أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على الأندية الرياضية.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عِدة خطوات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تتمثل فيما يلي:

- أول خطوة، يسجل أصحاب الهمم على موقع وزارة الصحة http://pod.mohp.gov.eg، ثم يختار العميل حجز موعد الكشف الطبي من موقع وزارة الصحة، للحصول على موعد وكذلك مكان الكشف الطبي.

- بعد أن يتم التسجيل على موقع وزارة الصحة، تجري لجنة طبية متخصصة الكشف الطبي على المواطن ذوى الإعاقة الذي تم تسجيله.

- في حال إذا تمت الموافقة على الشخص ذوى الإعاقة المتقدم، من قبل لجان الصحة، يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي الذي يتم رفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

- يسجل المواطن على موقع وزارة التضامن، للحصول على موعد ومكان إجراء الكشف الوظيفي الذي يحدد نسبة الإعاقة.