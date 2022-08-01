مدارس غبور للتكنولوجيا التطبيقية.. الطريق إلى صناعة السيارات.. «صور»

مدارس غبور للتكنولوجيا التطبيقية، تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويتم تطويرها وإداراتها من خلال مؤسسة غبور للتنمية، وتهتم بتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب والطالبات طبقاً للمعايير الدولية، بالتعاون مع مدارس ساكسونى الألمانية الدولية، فما هي تفاصيل الدراسة بها ومدتها ومصروفاتها الدراسية؟.. كل هذه الأسئلة تجيب عنها «الوطن» في السطور التالية.

عدد سنوات الدراسة بمدارس غبور

في البداية تقول علية سراج الدين، المدير التنفيذي لمؤسسة غبور للتنمية، إنّ مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات فالسنة الدراسية الواحدة 11 شهرًا مقسمة ما بين الدراسة النظرية والعملية ففي مدرسة غبور 1 بمدينة 15 مايو ومدرسة غبور 2 بمدينة 6 أكتوبر يدرس الطالب كل ما يتعلق بصناعة وصيانة السيارات وتتم الدرسة بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والألمانية.

تضيف «علية»، لـ«الوطن»، أنه يتم تدريب الطالب داخل فصول وورش ومعامل المدرسة بجانب التدريب العملي بمراكز الخدمة ومصانع شركات السيارات الكبرى، مؤكدة أن الطالب يحصل على مكافأت مادية أثناء فترات التدريب العملي.

شهادات مدارس غبور

تمنح مدارس غبور شهادات مميزة وهي الشهادة الحكومية أي دبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وشهادة من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وشهادة ثالثة من الـ«SIS»، بإتمام الدراسة طبقاً للنظام الألماني المزدوج، بجانب تقرير مفصل عن مستوى المتدرب في كل مادة من المواد الخاصة بتكنولوجيا السيارات خلال سنوات الدراسة، بحسب ما روته علية سراج الدين.

يمكن للطالب بعد إنهاء المرحلة التعليمية بمدارس غبور والتي تستمر لمدة 3 سنوات، الالتحاق بالجامعة أو العمل مباشرة بأكبر شركات السيارات من خلال مكتب التوظيف بمؤسسة غبور.

مصروفات مدارس غبور

تقول علية سراج الدين، إن المدارس مجانية وتقبل الذكور والفتيات بمختلف الأقسام الدراسية والتقديم لا يلتزم بأي توزيع جغرافى.

أماكن مدارس غبور

- مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية بمنطقة 6 أكتوبر بالقاهرة.

- مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية في منطقة 15 مايو بالقاهرة.

أقسام الدراسة بمدارس غبور

-قسم صيانة السيارات

يهتم القسم بدارسة تكنولوجيا المحركات ونقل الحركة وكهرباء السيارات وتكنولوجيا السيارات وخدمة الصيانة وتشخيص الأعطال.

-قسم اصلاح هياكل السيارات

يهتم القسم بدارسة خواص المواد وتشغيل المعادن واللحام واستعدال الشاسيهات وتركيب قطع الغيار وتصليح وتركيب الزجاج.

-قسم دهان السيارات

يهتم القسم بدراسة مبادئ علم الكيمياء والجرافيكس والصيانة الذكية وتكنولوجيا الألوان والعناية بالسيارة.

- قسم صيانة سيارات النقل والحافلات.

أشارت علية سراج الدين، إلى أن التخصص يُحدد في نهاية السنة الدراسية الأولى ويحق للطالب اختيار القسم المناسب بتوجيه من الخبراء في مدارس ساكسوني الدولية ويتم دراسة مواد اللغة الإنجليزية والألمانية والرياضيات والفيزياء، مؤكدة وجود حافز مادي أثناء فترات التدريب العملي خارج المدرسة.

شروط التقديم لمدارس غبور

- أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- لا يزيد سن الطالب عن 18 سنة في أول أكتوبر 2022.

طريقة التقديم لمدارس غبور

- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم

- تسجيل الدخول من خلال الإيميل الموحد الخاص بالطالب.

- يمكن للطالب إنشاء حساب خاص به من هنــا بتسجيل الرقم القومى.

- اختيار نظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- اختيار مدرسة غبور للتكنولوجيا التطبيقية كرغبة أولى للطالب.

- دفع 100 جنيه من خلال فوري أو في البريد المصري أو «E-Finance» في الوقت المحدد كرسوم اختبار القبول.

- متابعة الإيميل الموحد الخاص بالطالب بشكل يومي لمعرفة ميعاد الاختبار وميعاد المقابلة الشخصية.

- دفع 150 جنيهًا رسوم المقابلة الشخصية.

- يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العام الماضي وطلاب الأزهر التقدم من خلال التوجه لمقر وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم لتقديم أوراقهم للالتحاق بمدارس غبور.