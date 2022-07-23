مدارس غبور للسيارات.. اعرف نظام الدراسة وشروط القبول والتخصصات

مدارس غبور للسيارات، ضمن قائمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال صقل مهاراته، فضلاً عن كونها تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فما هي تخصصات وشروط القبول بالمدرسة؟ وما هو مستقبل الطلاب الذين يتخرجوا منها؟

مدارس غبور للسيارات

الشركاء

مؤسسة غبور للتنمية

مميزات مدارس غبور للسيارات

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية

- تشمل مميزات مدارس غبور للسيارات في اعتمادها من قبل الغرفة الألمانية.

-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمؤسسة غبور ومراكز توكيل معتمدة شريكة لمؤسسة غبور.

- فرص تعيين الطالب المتميزين بمراكز وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير بدل انتقال للطلاب لمكان التدريب.

- يتم تدريس اللغة الألمانية كلغة ثانية.

شروط التقديم لمدارس غبور للسيارات

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021-2022.

- ألا يقل مجموع الطالب عن 250 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2022.

المنهج الدراسي في مدارس غبور للسيارات

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.

شروط القبول بمدارس غبور للسيارات

- تتمثل شروط القبول بمدارس غبور للسيارات بأن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الشريك الصناعي.

التخصصات

- تشمل تخصصات مدارس غبور للسيارات صيانة السيارات «مركبات خفيف».

- إصلاح هياكل السيارات.

- دهان هياكل السيارات.

- صيانة سيارات النقل والحافلات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الأحكام و الشروط الخاصة بالتقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، أنه لا يتم تحصيل أي مبالغ مالية أخرى لأي جهة تحت أي مسمى خلال جميع إجراءات عملية التقديم باستثناء المصروفات الدراسية الحكومية وجميع المصروفات والمبالغ المدفوعة غير مستردة والتقديم متاح فقط من خلال المنصة الإلكترونية ولا يوجد أي منافذ أو مندوبين أو شركاء أخرون للتقديم، والوزارة غير مسؤولة عن أي طلب تقديم يتم خارج المنصة الإلكترونية.