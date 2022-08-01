الداخلية تنفي مزاعم الإخوان باختطاف 15 شخصا في منطقة صحراوية بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية؛ يتضمن إدعاء اختطاف عدد 15 شخصا بمنطقة صحراوية بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط تحت تهديد السلاح؛ لنزاع على قطعة أرض وعدم تدخل الأجهزة الأمنية.

حقيقة فيديو يزعم خطف 15 شخصًا بأسيوط

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود بلاغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط من أحد الأشخاص يتضرر من مجموعة من الأشخاص، مقيمين بقرية القصير شرق بدائرة مركز شرطة القوصية، وذلك بسبب نزاع على ملكية قطعة أرض مستصلحة بالظهير الصحراوى منذ 5 سنوات وسابقة وجود إدعاءات فيما بينهما، وباستدعاء المذكور ومناقشته أفاد بترويجه لتلك الإدعاءات إعتقاداً منه أن ذلك سيؤدى لحسم النزاع لصالحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.