لينك نتيجة امتحان القدرات فنون جميلة.. متاح الآن للاطلاع عليها

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن لينك نتيجة امتحان القدرات فنون جميلة، موضحة أن الاختبارات تجري حالياً وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بمواعيد الاختبارات والأوراق المطلوبة، والاطلاع على الإرشادات العامة ونوعية أسئلتها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن لينك نتيجة امتحان القدرات فنون جميلة وجميع اختبارات القدرات التي وصلت نتائجها لها حتى الآن متاح الآن عبر موقعها ويمكن للطالب معرفتها برقم الجلوس والرقم القومي.

خطوات الحصول على نتيجة امتحان القدرات فنون جميلة

-الدخول لـ موقع التنسيق الإلكتروني.

-الضغط على زر «اضغط هنا للحجز لأداء اختبار القدرات لعام 2022 وأيضا للاطلاع على النتائج التي وردت حتى الآن».

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم القومي.

وفي سياق متصل، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، إنه لا توجد أي نية حتى الآن لمدة فترة التسجيل لاختبارات القدرات إلى ما بعد يوم 6 أغسطس، موضحاً أن الفترة التي حددها المجلس الأعلى للجامعات كافية لمختلف الطلاب والطالب.

كليات اختبارات القدرات 2022

وأضاف «عطا» لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب الالتزام بالمواعيد المحددة والتسجيل لاختبارات القدرات على موقع التنسيق الإلكتروني حال رغبتهم في الالتحاق بكليات التربية الرياضية والإعلام والتربية الموسيقية والفنون الجميلة والتطبيقية والتربية النوعية شعبة المسرح.

إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا

وأوضح السيد عطا، أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع جميع الجامعات للوقوف على سير اختبارات القدرات والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن الوزارة وجهت رؤساء الجامعات بمتابعة أعمال أداء الاختبارات والتزام الكليات بمواصفات ورقة الاختبار التي حددها المجلس الأعلى للجامعات.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي، نظام القبول وأماكن أداء اختبارات القدرات للقبول بكليات التكنولوجيا والتعليم بجامعات حلوان والسويس وبني سويف وسوهاج، موضحة أنه يتم القبول بكليات تكنولوجيا التعليم الصناعي من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة الهندسية وما يعادلها من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية ويتم ترشيح الطلاب عن طريق الانترنت بأسبقية المجموع الكلى لدرجات الطالب طبقا لقواعد التوزيع الجغرافي وذلك من الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات بنجاح على أن تتضمن رغبات الطالب المسمى الخاص بالكلية .