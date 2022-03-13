الجمعة والسبت.. شيماء سيف وإسلام إبراهيم مع أحمد فهمي في «أحلى كلام»

يستضيف الفنان والمذيع أحمد فهمي، الفنانة شيماء سيف، والفنان إسلام إبراهيم، وذلك في برنامج «أحلى كلام» يومي الجمعة والسبت الساعة العاشرة مساء على قناة الحياة.

ومن المقرر أن يقوما بالغناء سويا والرقص ولعب عدد من الألعاب الخاصة بالبرنامج، بالإضافة للحديث عن أعمالهما الفترة المقبلة وأسرار في حياتهما للمرة الأولى.

أحمد فهمي يحقق نجاحات كبيرة في برنامجه الجديد

وكان قد حقق الفنان أحمد فهمي، نجاحا كبيرا بحلقات البرنامج واستضاف عددا كبيرا من النجوم منهم أشرف عبد الباقي ومحمد ثروت وأحمد السعدني وأحمد رزق وعدد كبير وآخر من الفنانين.

شيماء سيف تشارك في مسلسل «أحلام سعيدة»

من ناحية أخرى تشارك شيماء سيف، في السباق الرمضاني من خلال مسلسل «أحلام سعيدة»، من بطولة يسرا، وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، ومن تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، كما تشارك في الجزء الثاني من مسلسل «في بيتنا روبوت» مع الفنان والمنتج هشام جمال وليلى زاهر.

مشاركة إسلام إبراهيم في مسلسل «راجعين يا هوى»

ويشارك إسلام إبراهيم في مسلسل «راجعين يا هوى» بطولة خالد النبوي، عدد كبير من النجوم، وهم: نور اللبنانية ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير وهدى المفتي وإسلام جمال وطارق عبد العزيز وسلمى أبو ضيف وطه الدسوقي وتميم عبده وصفاء الطوخى، والمسلسل عن قصة الراحل أسامة أنور عكاشة.