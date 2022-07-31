التعليم تعيد فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات الالتحاق بمدارس STEM

تقرر إعادة فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتلقي طلبات التقدم للالتحاق بمدارس العلوم والتكنولوجيا «STEM» فقط حتى 3 أغسطس 2022، وذلك تحقيقًا لرغبة كثير من أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكّنوا من التسجيل على الموقع الإلكتروني في أثناء الفترة المدرجة بإعلان التقدم، وعلى ذلك سيتم تعديل موعد الامتحانات التي كانت من المقرر عقدها بدء من يوم السبت 6 أغسطس 2022 إلى يوم السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

الاستعداد لتنظيم العمل بمدارس العلوم والتكنولوجيا

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الاستعداد الكامل والجيد لتنظيم العمل بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام الدراسي 2022-2023، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس الأسبوع الجاري

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، إنَّه سيتمّ إعلان أرقام جلوس الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس خلال الأسبوع الحالي على أن تٌعقد امتحانات القبول بمدرسة المتفوقين بعين شمس بنفس المواعيد المقررة بإعلان التقدم الخاص بهم، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تسعى جاهدة في التوسع في إنشاء تلك النوعية من المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، تلبية لرغبات الطلاب وأولياء الأمور.

ويُتاح تقديم طلبات الالتحاق بـ مدارس العلوم والتكنولوجيا «STEM»، عبر اللينك التالي من هنا.