«إيما فارم للأدوية» تكشف تفاصيل إنتاج أول مضاد فيروسي لعلاج كورونا

كشف الدكتور «فرانسوا فيليب»، المدير التسويقي بشركة «إيما فارم»، للأدوية، تفاصيل إنتاج أول مضاد فيروسي لكورونا والذي أثبت نجاحًا كبيرًا في علاج المصابين داخل وخارج مصر، حيث جرت الأبحاث على هذا العقار في ديسمبر 2021، وحصل على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ثم تطورت الأبحاث ما دفع هيئة الدواء المصرية إلى إجازته وإتاحته للإنتاج لتوفيره بالمستشفيات.

يجب تناول المضاد الفيروسي تحت إشراف طبي

وأضاف المدير التسويقي بشركة إيما فارم للأدوية في لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «في شهر يوليو الماضي تمت الموافقة على العقار من هيئة الدواء المصرية لتوفيره في الصيدليات المصرية وتسهيل الحصول عليه، ولكن تناول أي مضاد فيروسي يجب أن يكون تحت إشراف طبي، حتى يفهم الطبيب كل الأعراض والمواصفات التي تحتاج إلى مضاد فيروسي».

هناك أمل لتوفير المضاد الفيروسي في الصيدليات المصرية لكل المرضى

وتابع المدير التسويقي بشركة إيما فارم للأدوية، أن هذا الأمر يبشر بتوفيره في الصيدليات المصرية لكل المرضى الذين يحتاجون إلى هذا الدواء.

من جهته قال الدكتور مينا محسن، صيدلي، إن البداية تكون بوزن الخامات سواء المادة الفعالة أو المواد الأخرى، ثم يتم تحضيرها في خطوتين، الأولى التحضير الرطب عن طريق عجن وخلط المواد ثم التجفيف، والخطوة الثانية هي التقليب النهائي أو الخلط النهائي، بعدها يكون الباودر جاهزا للتعبئة في كبسولات حتى تطرح في الأسواق ليستخدمها المصابين بكورونا .