«الصحة»: نسجل حالات كورونا الإيجابية بشكل منتظم.. ووفرنا علاج الفيروس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تتابع التحاليل التي تجرى في مصر، في المعامل الخاصة بالوزارة والخاصة بالجامعات، وكذلك معامل القطاع الخاص، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ويجرى الإبلاغ يوميا بالنتائج الإيجابية المصابة بالفيروس، عن طريق الغرفة المركزية المتابعة لكورونا.

علاج لمصابي كورونا

أضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك دواء متاحا لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ 20 يناير 2022، معتمدا من هيئة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأمريكية، وصنعته 14 شركة طبية مصرية، وكان يطرح في مستشفيات الحكومة، ثم الطرح في صيدليات الحكومة، وبعدها الطرح في مختلف الصيدليات، ويبلغ سعره 400 جنيه، لكن يقدم مجانا في مستشفيات الصدر أو الحميات أو المستشفيات الجامعية.

جهود وزارة الصحة

أطلقت كذلك وزارة الصحة في الوقت الحالي، عيادات آمنة للسيدات، من أجل الكشف على السيدات في مختلف الأمراض وتوجيه الدعم الطبي والنفسي للنساء المعنفة، أو اللائي يعانين من الإدمان أو السلوكيات المختلفة، وسط مبادرات عديدة تقدمها الوزارة، شملت مبادرات 100 مليون صحة، وكذلك مبادرة الكشف على سرطان الثدي، والكشف على الإصابة بفيروس سي، ويتم تقديم كل العلاج مجانا لمختلف الأشخاص.