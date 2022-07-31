حريق يلتهم مخزن بضائع في منطقة الحضرة بالإسكندرية دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق اندلع، اليوم الأحد، بمخزن تابع لإحدى الشركات بمنطقة الحضرة، وذلك دون حدوث أي إصابات أو حالات وفاة، حيث اقتصرت الخسائر على البضائع المادية.

تفاصيل حريق الحضرة بالإسكندرية

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد نشوب حريق بأحد المباني بشارع المفتش بمنطقة الحضرة بحي وسط الإسكندرية.

انتقل ضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة نشوب حريق بالطابق الثاني بمخزن تابع لإحدى الشركات بالشارع المشار إليه، ما أسفر عن تفحم المخزن وتصاعد ألسنة الدخان، دون حدوث إصابات.

السيطرة على حريق الإسكندرية

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة بواسطة 6 سيارات إطفاء، وتم عملية التبريد.

تحرر المحضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق، والتي بدورها شكلت لجنة للوقوف على أسباب الحادث إذ كان حدث عارض أو ناتج بفعل فاعل.

فيما تشير التحريات الأولية إلى أن الحريق نتاج ماس كهربائي، إلى أن لجنة البحث الجنائي هي التي سوف تفصل في السبب الحقيقي بعد المعاينة.

أرقام الحماية المدنية

جدير بالذكر أنه في حال حدوث أي حرائق في الإسكندرية فإنه يتم الإبلاغ عن طريق ارقام بلاغات الحماية المدنية المخصصة للمواطنين على الرقم السريع (122) بشأن الحرائق، وتم تخصص رقم (180) لتلقى بلاغات الاشتباه في وجود مفرقعات.