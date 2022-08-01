تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات.. اعرف الكليات المتاحة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات يشغل بال أولياء الأمور والطلاب، بعد أنَّ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الامتحانات، وقرب موعد أداء اختبارات القدرات لهؤلاء الطلاب للكليات التي تشترط ذلك أبرزها الجامعات التكنولوجية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات يشمل مدارس الثانوية التجارية ونظائرها ودبلوم المدارس الثانوية الفنية للسياحة والفنادق ودبلوم المدارس الثانوية الزراعية ونظائرها ودبلوم المدارس الثانوية الصناعية ونظائرها ودبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية بالمعاهد الفنية للتمريض.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للثانوي التجاري

أكّدت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الرسمي، أن المؤهلات التي تقبل بالكليات والمعاهد هي شعب الإدارة والشئون القانونية والتسويق وسوق المال وتأمينات تجارية ودبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج شعب مهنة مساعد فني إداري ومهنة خدمات النقل الدولي ومهنة سكرتارية طبية ومهنة فني عمليات مخازن «اللوجستيات»، موضحة أنَّه يتمّ ترشيح حملة هذه الشهادات على أساس المجموع الكلي للدرجات.

وأوضحت الوزارة، أنَّه بالنسبة للقبول بالكليات الجامعية يتم القبول بكليات التجارة وبرنامج التعليم التبادلي من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي ويتم يتم القبول بـ كليات التربية من جميع الشعب وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي وبالنسبة للقبول بالمعاهد الفنية الصحية شعب التسجيل الطبي والإحصاء، يتمّ وفقاً لقواعد القبول الجغرافي مدة الدراسة بها سنتين ومن الحاصلين على الثانوية التجارية من تخصصات الإدارة والتسويق وسوق المال.

وأكّدت الوزارة أنَّه يتمّ القبول بالمعاهد الصحية، شرط اجتياز الطالب الكشف الطبي واختبارات القبول، التي تعقد بالمعهد بعد الترشيح وأن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.

تفاصيل قبول طلاب الدبلومات الفنية 2023 في الجامعات التكنولوجية

أوضحت وزارة التعليم العالي، أنَّ القبول بالكليات التكنولوجية للمعاهد الفنية التجارية المتوسطة وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي، وبالنسبة للمعاهد العالية الخاصة يتمّ القبول من الحاصلين على الثانوية التجارية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر ويتمّ القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.