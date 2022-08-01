 ضبط 1546 قضية تموينية وتنفيذ 65494 حكما قضائيا

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، والتي أسفرت عن ضبط 1546 قضية تموينية متنوعة، وضبط 49 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 20548 عبوة سجائر مختلفة الأنواع، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع الغذائية والسجائر بمحافظة القاهرة، وضبط قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ21,470 طن أقماح محلية، و8 قضايا بمضبوطات بلغت 218 قطعة 27 قطعة صوتية – 84 قطعة ضوئية – 107 ملصقات.

مواصلة الجهود الأمنية

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 2890 قضية متنوعة في مجال مخالفات قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وضبط 16472 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 213 قضية فى عدة مجالات أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب، وضبط 75 قضية متنوعة وضبط المخالفات، أبرزها تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات دون ترخيص.

جهود قطاع أمن المنافذ

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق ضبط 4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وضبط 658 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 10 قضايا في مجال الأمن العام، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتنفيذ 185 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط 137 قطعة سلاح و172 قضية مخدرات

ووجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 137 قطعة سلاح ناري بحوزة 87 متهما، وتنفيذ 65494 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 172 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,321 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 3,033 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,322 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 1٫026 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 745 جراما، كمية من مخدر الكوكايين وزنت 500 جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 450 جراما، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 305 جرامات، كمية من مخدر الآيس وزنت 160 جراما، 2252 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات الأمنية كذلك، عن ضبط 30 متهما هاربا، و20 متهما بمارسة أعمال البلطجة، وضبط 292 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23942 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

ضبط 104415 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق التنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 104415 مخالفة مرورية متنوعة.

حملة أمنية بالقليوبية

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط 10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4132 حكما قضائيا متنوعا.

وكثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من مندوب بإحدى الشركات التجارية، باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل كابينة السيارة قيادته ربع نقل عن طريق المغافلة، عقب تركه السيارة والتوجه لشراء بعض المأكولات بدائرة المركز.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أسفرت جهوده عن اختلاق المُبلغ الواقعة واختلاس المبلغ لنفسه، وفي سبيل ذلك اتفق وصديقه مقيم بدائرة المركز على اختلاق الواقعة، واستولى الأخير على مبلغ مالى من داخل السيارة، وادّعى المُبلغ سرقته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مقابل تقاضيه مبلغا ماليا، وبمواجهة المُبلغ إعترف بارتكاب الواقعة.

ضبط المتهين بسرقة توك توك بالإكراه

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، من سائق مركبة توك توك، أنّه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة المركز استوقفه مجهولان لتوصيلهما لأحد الأماكن، وأثناء سيرهما أشهر أحدهما سلاحا ناريا وهدداه بسرقة مركبة التوك توك، إلا أنّه قاومهما، فأطلق حائز السلاح عيار خرطوش فأحدث إصابته، واستوليا على مركبة التوك توك.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى أنّ وراء إرتكاب الواقعة شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بتصرفهما في التوك توك بالبيع لأحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة «سيئ النية»، أمكن ضبطه وأرشد عن مركبة التوك توك المستولى عليها.

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن أسيوط

ونسقت مديرية أمن أسيوط مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة المديرية، وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني، الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.