إحالة المتهم بقتل والد طليقته أثناء رؤية ابنه بالمنوفية إلى الجنايات

أثارت واقعة مقتل مهندس بالمعاش علي بد طليق ابنته في مركز منوف بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل والحزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأمرت جهات التحقيق بإحالة المتهم إلي محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسيتم تحديد موعد أولى جلسات المحاكمة التي شغلت الرأي العام على مدار الأيام الماضية.

تفاصيل مقتل مهندس على يد طليق ابنته في منوف

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام شاب والد طليقته مهندس بالمعاش أثناء ذهاب الجد بالحفيد البالغ من العمر 8 سنوات لرؤية والده في مركز منوف، وسط حالة من الصدمة من الأهالي، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من إلقاء القبص علي المتهم وعرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وأكد أحد أقارب المهندس المجني عليه، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقول: «البقاء لله إنا إليه وإنا إليه راجعون»، معبرا عن الجريمة التي كان يخطط لها قبل وقوعها بيومين فقط، كما أكد أقارب المجني عليه أن المتهم كان نيته قتل شقيق زوجته الأكبر ولكن لم يستطيع فقام بقتل والدها انتقاما من زوجته السابقة لعدم رجوعها له بعد انفصالهما منذ أكثر من عام.

الحزن يخيم على أهالي قرية الحامول

وكانت قد سادت حالة من الاستياء والحزن الشديد على أهالي قرية الحامول بالمنوفية لمقتل المهندس سمير عباس الذي كان يشهد له جميع من في القرية بحسن الخلق والسلوك، حيث شهدت مراسم تشييع جثمان المجني عليه حضور الآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة في مقابر قرية الحامول، كما أشار أولاد المجني عليه أنهم لن يقيموا العزاء له حتى يتم إعدام الجاني ليكون عبرة لغيره.