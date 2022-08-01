تظلمات الثانوية الأزهرية 2022.. الأزهر يحدد الموعد النهائي لقبول الطلبات

بدأ اليوم طلاب الثانوية الأزهرية التقديم على تظلمات الثانوية الأزهرية لعام 2021-2022، وذلك بعد إعلان النتيجة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأزهر الشريف، الخميس الماضي، بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية، وظهور الرابط من خلال البوابة الإلكترونية للأزهرالشريف بعد الإعلان مباشرة.

تظلمات الثانوية الأزهرية 2022

وأعلن د. محمد الضويني وكيل الأزهرالشريف خلال المؤتمر الصحفي عن موعد التقديم على تظلمات الثانوية الأزهرية التى يريد الطالب التقدم بها، في الفترة من 1 أغسطس إلى 31، لتكون مدة التقديم على التظلم شهر واحد فقط، بتكلفة 100 جنيه لكل مادة، قيمة التظلم الذي يريد الطالب الذي يقدمه للمادة الواحدة.

وأوضح وكيل الأزهرأنه يمكن للطلاب الراغبين في التقديم على تظلمات الثانوية الأزهرية عن طريق عدد 198 مكتب على مستوى الإدارات التعليمية للأزهر، وذلك لتلقى التظلمات على نتيجة الأزهر الشريف، بعد سداد الرسوم المقررة بواقع 100 جنيه لكل مادة.

استحداث طريقة سداد رسوم التظلمات

وأعلن الأزهر الشريف أنه تم استحداث طريقة تسديد رسوم تظلمات الثانوية الأزهرية، ليصبح بإمكان الطالب الراغب بتقديم التظلم بالنظام الإلكتروني من خلال موقع منظومة الطعون الإلكترونية أو من خلال الإدارة التعليمية، وعد التقديم بالتظلم الورقي كمان كان سابقًا.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022

وكان أعلن وكيل الأزهر الشريف خلال المؤتمر الذي أقيم في مشيخة الأزهر الخميس الماضي، عن موعد بداية تقديم التظلمات واعتماد نتيجة الأزهر، ونسبة النجاح لهذا العام، إذ بلغت نسبة النجاح بشكل عام 57.41%، وبلغت نجاح نسبة القسم الأدبي 50.97%، وبلغت نسبة نجاح القسم العلمي 68.55%، وتكون بذلك نتيجة القسمين معا 57.31%، وبلغت نسبة نتيجة شعبة العلوم الإسلامية 97.2%.

وأجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية مع أوائل الثانوية الأزهرية، لتقديم التهانيء لهم وتجشيعهم على مواصلة التفوق والتميز العلمي في مراحلهم المقبة، وعبر طلبة الأزهر عن سعادتهم واعتزازهم باتصال شيخ الأزهر.

تنسيق جامعة الأزهر

ولم تعلن جامعة الأزهر الشريف تنسيق الكليات حتى اللحظة الحالية، ومن المقرر إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة، وحذرت من انتشار بعض الأرقام والمؤشرات غير الحقيق للتنسيق، داعية الطلبة وأولياء الأمور للحصول على المعلومات من مصادرها.