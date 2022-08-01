«بيطري الشرقية» يُجري المسح التناسلي الشامل لـ4 آلاف و131 رأس ماشية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والعمل على زيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة.

تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية، لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان وصول غذاء آمن وصحي والقضاء على مخالفات قد تضر بالمواطنين وصحتهم، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمواطنين.

إجراء المسح التناسلي الشامل لـ4 آلاف و131 رأس ماشية

ومن جهته أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية، إدارتي التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الاصطناعي بالإدارات الخارجية، خلال شهر يوليو 2022، قامت بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ4 آلاف و131 رأس ماشية وإجراء التلقيح الاصطناعي لـ664 رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية، بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.