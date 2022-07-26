انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية بكرداسة

قررت جهات التحقيق انتداب عناصر الأدلة الجنائية، لمعاينة آثار حريق نشب في شقة سكنية بمنطقة كرداسة في الجيزة، منذ ساعات؛ لمعرفة إذا كانت هناك شبهة جنائية تسببت في اندلاع الحريق من عدمه.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان حدوث الواقعة؛ للوقوف على أسباب الحادث، واستدعت النيابة العامة مالك الشقة السكنية وشهود عيان للاستماع لأقوالهم حيال اشتعال النيران.

تفاصيل الحريق

تعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة كرداسة، باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة ذاتها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

كانت الحماية المدنية في الجيزة دفعت بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيطرت على الحريق في غضون دقائق معدودة، ومن ثم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات السكنية المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.