تراجع سعر البيتكوين 3% منتصف تعاملات اليوم.. وتوقعات بصعودها قريبًا

قال موقع «إينفيستينج»، إن خسائر العملات الرقمية ارتفعت بشكل كبير، عقب ارتفاع كبير في أسعارها خلال الشهر الماضي، وصنف المتابعون هذا الشهر بأنه الأكثر ربحا للعملات المشفرة منذ نوفمبر 2021، فيما وصف عدد من الخبراء الانخفاضات التي تعرضت لها العملة بالعارضة، وستشهد صعودًا خلال الفترة المقبلة.

المخاطرة في سوق العملات المشفرة

وأضاف الموقع أن «مايك ماكجلون»، أحد الخبراء، يرى أن المخاطرة في سوق العملات المشفرة خلال الوقت الحالي قد تميل إلى الإيجابية، ومن المتوقع ارتفاع الأداء المحتمل في النصف الثاني من عام 2022.

وأشار إلى أن تلميحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالتعامل مع رفع أسعار الفائدة، وفقًا لما قاله الرئيس جيروم باول هذا الأسبوع، قد يمثل محورًا لاستئناف بيتكوين ميلها إلى التفوق على معظم الأصول.

وانخفض مؤشر Crypto Fear & Greed Index في يومين نحو 9 نقاط نزولا إلى مستوى 33 نقطة، لكنه لا يزال في منطقة الخوف خلال تعاملات اليوم الإثنين، كما هبط إلى مستوى 33 نقطة مقابل 39 نقطة خلال تعاملات أمس الأحد ومستويات 42 نقطة أول أمس السبت.

انخفاض بيتكوين منتصف تعاملات اليوم الإثنين

وانخفض سعر عملة بيتكوين منتصف تعاملات اليوم الإثنين قرب مستويات 23 ألف دولار بتراجع في حدود 3% لتبتعد أكثر عن مستويات 24.5 ألف دولار، وانخفضت أسعارها 23% خلال ستين يومًا بينما تتراجع 40% خلال تسعين يومًا وبنسبة 51% منذ بداية العام، فيما تنخفض بأكثر من 47 ألف دولار عن ذروتها التاريخية في نوفمبر 2021 قرب الـ 70 ألف دولار.