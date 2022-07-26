اجتماع الفيدرالي الأمريكي يهبط بـ«البيتكوين» إلى 22.5 ألف دولار اليوم

يعقد اجتماع الفيدرالي الأمريكي على مدار اليوم وغداً، ويترقب نتائجه كل الأسواق العالمية، والتي تتطلع إلى القرار الخاص بأسعار الفائدة الأمريكية الجديدة في الوقت الذي انهارت فيه أسعار عملة البيتكوين بعد أن وصلت إلى أقل مستوياتها خلال الأسبوع الحالي.

ترقب لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي

ووفقاً لموقع «Investing» العالمي قبل ساعات من اجتماع الفيدرالي الأمريكي، واصلت أسعار عملة بيتكوين (BTC)، أحد أبرز العملات الرقمية المشفرة، الانهيار، إذ بدأت الأسبوع الحالي عند 22,500 دولار أمريكي قبل أن تخسر أمس نحو 5% من قيمتها، ثم تراجعت قبل بدء اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم إلى نحو 20850 دولار أمريكي.

وقبل إعلان قرارات اجتماع الفيدرالي الأمريكي غداً الأربعاء تواصلت عمليات بيع عملة البيتكوين، ما دفع القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى الانخفاض إلى أقل من تريليون دولار، في الوقت تراجعت فيه عملة «إيثريوم» أيضا بنسبة 8% لتصل إلى مستوى 1400 دولار أمريكي.

توقعات برفع سعر الفائدة

وتابع «Investing»، أن اجتماع الفيدرالي الأمريكي يأتي وسط توقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وبحسب «Investing»، يعتبر المحللون استعادة الثقة في أسواق العملات المشفرة، مع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي سيكون لها تأثير حاسم في الوقت الحالي، أمر في غاية الأهمية لتحقيق ارتفاع مستمر.

وتعتقد الأسواق أن اللوائح العالمية والصديقة للعملات المشفرة ستلعب دورًا مهمًا في الفترات المقبلة، من أجل زيادة الثقة في أسواق العملات المشفرة.

وأكد «Investing»، أن الأيام الأخيرة من شهر يونيو الماضي، شهدت تراجع المخاوف بشأن توقعات الركود في الأسواق العالمية إلى حد ما، ما أدى إلى ارتياح في الأسواق الخطرة خلال هذا الوقت، إذ شهدت عملة بيتكوين انتعاشا قصير المدى من نطاق 19000 دولار إلى 24000 دولار، ومع ذلك، فإن عودة ضغوط البيع الأسبوع الماضي ذكّرت بأن السوق لا يزال يتحرك في ظروف السوق الهابطة مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم وغداً.