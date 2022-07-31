توقعات بانخفاض البيتكوين لأقل من 10 آلاف دولار

ذكر بنك وول ستريت، أنّه من المحتمل انخفاض سعر العملة المشفرة «بيتكوين» إلى سعر متدني جدا خلال الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن يصل سعره إلى 10 آلاف دولار فقط، وهو سعر منخفض جدا.

توقعات بانخفاض سعر البيتكوين

وأشار البنك إلى أنّه من المرجح أن تنحفض سعر البيتكوين لهذا الحد، لكنها سترتفع مرة أخرى لتصل إلى 30 ألف دولار، حيث يأتي التنبؤ بالانخفاض عندما تظهر التأثيرات الضارة للبير ماركت في مساحة الكريبتو، حيث يراقب المستثمرون حيازات الأصول الرقمية الخاصة بهم وهي تتضاءل إلى قيم مخيفة، لذلك لم تكن معنويات السوق مواتية بشكل خاص.

وجرى تداول البيتكوين بالدولار الأمريكي عند 23771.2 خلال تعاملات اليوم الأحد 31 يوليو، بانخفاض قيمته 177.8 دولار أو 0.74% منذ جلسة التداول السابقة، وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، فقدت البيتكوين نحو 22.49%.

وأوضح مزود البيانات الاقتصادية «تريدينج إيكونومي»، أنّه على مدى الأشهر الـ12 الماضية، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 40.41%، وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع تسعير عملة البيتكوين بالدولار الأمريكي عند 21،378.1 بحلول نهاية هذا الربع و15،630.7 في عام واحد، وتحاول العملة المشفرة باستمرار مواكبة ضغوط البيع الواردة من الدببة.

وانخفض سعر البيتكوين بشكل هائل بنسبة 70% من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر من عام 2021، حيث كانت تأثيرات السوق الهابطة شديدة بشكل خاص على العملة المشفرة الأولى في يونيو من العاام الحالي، ورغم ذلك إلا أنّ أسواق العملات المشفرة تتعافى من الضربات التي تعرضت لها في يونيو، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لتتعافى بشكل كامل.