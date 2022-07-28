تستعرض «الوطن» لقرائها ومتابعيها رابط طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علوم إسلامية عبر بوابة الأزهر، بعد تصدره محركات البحث، عقب إعلان محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الأزهرية.

طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علوم إسلامية

وفيما جاء بشأن طعون نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 علوم إسلامية، حدد وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الخاص بإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، الشروط التي تحكم عملية تلقي الطعون، وموعد فتح الباب أمام الطلاب لاستقبال طلباتهم، والرسوم المقرر على كل مادة يتظلم عليها الطالب.

رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

وعن رابط وخطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية، وبالضغط على الرابط التالي من هنــــــا، يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، ومن المقرر أن يكون الموقع متاح أمام الطلاب اعتبارا من 1 أغسطس المقبل، ويمتد عملية تلقي طلبات الطعون والتظلمات على مدار 30 يوما، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطعون هو 31 أغسطس المقبل.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علوم إسلامية

وأعلن وكيل الأزهر، أسماء أوائل الثانوية الأزهرية علوم اسلامية وهم:

1ـ الطالب الحسن فتحي إبراهيم عبدالرحيم، منطقة الفيوم الأزهرية (معهد سنورس) على المركز الأول بمجموع درجات 620 (98.41%).

2ـ الطالب أنس باهر السيد مصطفى، منطقة القليوبية الأزهرية (معهد طوخ) على المركز الثاني بمجموع درجات 618 (98.10%).

3ـ الطالب محمد هادي علي أحمد علي، منطقة القاهرة الأزهرية (معهد د. طلعت السيد النموذجي) على المركز الثالث، بمجموع درجات 617 (97.94%).

4ـ الطالب محمد عبدالخالق عبدالفتاح السيد سليمان، منطقة القليوبية الأزهرية (معهد دملو) على المركز الرابع بمجموع درجات 615 (97.62%).

5ـ الطالب عمار أشرف عبدالله صادق عبدالرحمن، منطقة الدقهلية الأزهرية (معهد المنصورة النموذجي، على المركز الخامس بمجموع درجات 614 (97.46%).

السبب وراء عدم حصول الطلاب على الدرجة النهائية

وكشف الضويني خلال المؤتمر عن السبب الرئيسي وراء عدم تحصيل الطلاب الثانوية الأزهرية الدرجة النهائية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة عاصرت وباء كورونا وتعطيل العملية الدراسية، مما أثر على مستوى الطالب الأزهري، فكان أقل من الأعوام الماضية، وخاصة أن الطلاب لم يمروا باختبارات مثيلة في الأعوام الماضية بل كانت مجرد أبحاث فقط.