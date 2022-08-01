العثور على جثة مُسن مجهول الهوية بأحد شوارع السيدة زينب

تُكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة مسن بأحد الشوارع القريبة من مسجد السيدة زينب، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

تحليل البصمة الوراثية

كما قررت النيابة سحب عينة وإجراء تحليل البصمة الوراثية لمطابقتها بأي شخص يتعرف على المتوفي، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها، كما قررت تصوير جثة المسن ونشر الصور بأقسام الشرطة المختلفة للتعرف على المتوفي من قبل المترددين على الأقسام.

العثور على جثة بأحد شوارع السيدة زينب

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا بالعثور على جثة بأحد شوارع دائرة القسم، وبالانتقال تبين وجود جثة مُسن في العقد الثامن من العمر ويرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبالفحص تبين عدم حمل المتوفي لإثبات شخصية أو أية أوراق تدل الجهات الأمنية على هويته أو مكان سكنه، وتم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.