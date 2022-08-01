برواتب تصل إلى 4 آلاف جنيه.. 128 وظيفة شاغرة لمن يجيد القراءة والكتابة

المؤهل العالي في كثير من الوظائف هو المتحكم الأول للقبول في الوظيفة من عدمه، ولهذا قد يبحث قطاع عريض ممن لا يملكون مؤهلا دراسيا عن وظائف مناسبة، وهو ما كشفه موقع «فرصنا» المعني بتوفير مختلف المهن داخل مصر ووخارجها من خلال عدد من الشركات التي تحتاج لموظفين لا يجيدون القراءة والكتابة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح من خلال التقرير التالي تفاصيل وظائف مطلوبة تناسب من يجيدون القراءة والكتابة فقط.

وظيفة نساج على أنوال النسيج

اسم الشركة: دلتا بلاست.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 15.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الاضافية: 2000- 4000 جنيه مصري.

وظيفة فني نجارة أول

اسم الشركة: Multi M Group.

مقر العمل: الخانكة - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 4.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عاملات تعبئة وتغليف

اسم الشركة: مصنع العصر.

مقر العمل: العصافرة - الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سائقين رخصة مهنية

اسم الشركة: سبيد سيرفيس.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15 .

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500- 4500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 350- 1200 جنيه مصري.

وظيفة عامل نظافة

اسم الشركة: معرض سيارات سعيد فهمي.

مقر العمل: الظاهر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 19 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة كابتن اوردر

اسم الشركة: Carlo's Restaurant & Lounge.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مندوب توصيل

اسم الشرك: المتحدة للحاسبات فاهم.

مقر العمل: الجيزة - الدقى - العجوزة - العمرانية - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة دراجة نارية: نعم ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 3500 جنيه مصري.

وظيفة ويتر

اسم الشركة: Carlo's Restaurant & Lounge .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكرز

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترطز

وظيفة جزار

اسم الشركة: المصرية جروب .

مقر العمل: التجمع الخامس - حدائق القبة - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 12.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة بائع أجبان

اسم الشركة: المصرية جروب.

مقر العمل: التجمع الخامس - حدائق القبة - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 12.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة سائق مبيعات

اسم الشركة: لمار.

مقر العمل: القطامية - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 20 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة القيادة: يشترط - درجة ثانية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة عامل مخزن

اسم الشركة: مول صبحي سعيد للسيراميك والبورسلين والأدوات الصحية (القدس) .

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 8.

سنين الخبرة: سنة-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2800- 3000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 100- 250 جنيه مصري.