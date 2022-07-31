موعد ومكان تقديم تظلمات وظائف 2022 بشركة المياه بالشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، برئاسة عامر كامل أبو حلاوة، عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن فتح باب التظلمات للذين لم يجتازوا الاختبارات التحريرية بالمسابقة الخاصة بالإعلان رقم 4 لسنة 2022 والخاصة بوظيفتي «أخصائي تمويل ومحاسبة - أخصائي تنمية إدارية» التي تم عقدها بمقر كلية التجارة بجامعة الزقازيق بتاريخ 16 من شهر فبراير الماضي 2022.

طرق تقديم التظلمات للمتقدمين

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المتقدمين لشغل وظائف «أخصائي تمويل ومحاسبة - أخصائي تنمية إدارية» وفقا للمسابقة الخاصة بالإعلان رقم 4 لسنة 2022 أنه يتم تقديم التظلمات بكلية التجارة بجامعة الزقازيق باسم الأستاذ الدكتور عميد كلية التجارة مع سداد قيمة رسوم التظلم بخزينة الكلية.

مواعيد تقديم التظلمات

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية موعد تقديم التظلمات لشغل وظائف «أخصائي تمويل ومحاسبة - أخصائي تنمية إدارية» وفقا للمسابقة الخاصة بالإعلان رقم 4 لسنة 2022 بدء من اليوم الأحد الموافق 31 من شهر يوليو الجاري 2022 وحتي يوم الأحد الموافق 14 من شهر أغسطس المقبل 2022، ولن يتم قبول أي تظلمات بعد ذلك التاريخ.

الشروط الواجب توافرها للمتقدمين لشغل الوظائف

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للمسابقة الخاصة بالإعلان رقم 4 لسنة 2022 وهي كالآتي:

- أن يكون من أبناء محافظة الشرقية ومثبت ذلك ببطاقة الرقم القومى قبل تاريخ نشر الإعلان

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها

- ألا يزيد السن عن 30 عاما في تاريخ نشر الإعلان

- أن يجتاز الاختبار التحريري ثم المقابلة الشفوية