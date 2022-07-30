وظائف البترول 2022: شركات أجنبية تطلب موظفين.. والمرتب بالدولار

يرغب الكثير من خريجي العديد من الكليات والمدارس الفنية الحصول على فرصة عمل في شركات البترول العالمية، خاصة الذين لديهم خبرة جيدة لعدة سنوات من التدريب وغيرها، وهو ما يجعلهم يسعون ويبحثون عن الكثير من الشركات الخاصة بمجال الطاقة للحصول على فرصة بها.

ونشرت عدد من شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر عددا من الوظائف عبر مواقعها الإلكترونية، موضحة في هذه الإعلانات التخصصات التي تحتاج إليها وكذلك مدة الخبرة والأوراق اللازمة لذلك.

وأعلنت شركة بريتش بتروليم مصر British Petroleum البريطانية وإحدى كبرى الشركات العاملة في مصر عن حاجتها إلى عدد من الوظائف التي ترغب أن يكون المتقدمون إليها من المصريين.

وظيفة مستشار تطوير أعمال

وأشارت إلى أن هذه الوظائف هي مستشار تطوير الأعمال - نمو الغاز، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1- الحصول على الدرجة الفنية ذات الصلة ؛ أو دليل على خبرة معادلة.

2- إتقان اللغتين الإنجليزية والعربية.

3- مطلوب الجنسية المصرية.

4- أكثر من 5 سنوات من الخبرة التجارية أو تطوير الأعمال في إنشاء سلاسل قيمة الغاز الطبيعي أو إدارتها.

5- القدرة على التفكير الاستراتيجي والاندماج مع القيمة والمخاطر.

6- عضو فريق يتمتع بمهارات ممتازة في التأثير والتعاون تعمل على تنشيط الأشخاص وتقديم رؤى جديدة.

7- فهم جيد لعملية ضمان الاستثمار والموافقة عليه وسجل حافل للتسليم.

8- القدرة على التسليم للمطلوب مع الاهتمام بالتفاصيل والعمل على مشاريع متعددة بالتوازي.

وأوضحت أن من يرغب في التقديم عليه إرسال السيرة الذاتية عبر الرابط التالي:

https://lnkd.in/dkmkkVC5

وظيفة مهندس عمليات

كما طلبت شركة Energizer Holdings مهندس عمليات، ليكون مسؤولا عن تحديد العملية وقياس وقت الدورة الخاصة بالعمل، وتقييم المشغلين لتقييم بدل الاسترخاء لقياس التوقيت القياسي، وتحديد أدوات مناسبة لتقليل القيمة غير المضافة للأنشطة، وموازنة خط الإنتاج لضمان التدفق المستمر وتحسين معدل الخروج، ويقيم تدفق المواد بالرجوع إلى نفايات الإنتاج، وتحقيق أفضل استغلال لتخطيط المصنع لزيادة الساعات القياسية لكل متر مربع، وقياس ومراقبة وتحسين المعدات بشكل عام الكفاءة (OEE) لتقليل التكلفة من حيث الجودة والتوافر وإنتاجية، وأن يقوم بإنشاء تصميم جديد للمنشأة لتشغيل العملية في ملف بطريقة مريحة.

وأشارت إلى أنه عليه أن يكون لديه خلفية صناعية، وخبرة لأكثر من عامين وحاصل على بكالوريوس هندسة، ومتعدد المهارات، وللتقديم

https://lnkd.in/dZE_dbJK

وظيفة مشغل الخدمة الثاني

أما الشركة الثالثة فهي شركة هاليبرتون مصر، فطلبت مشغل الخدمة الثاني - Slickline، على أن يكون حاصلا على دبلوم المدرسة الثانوية أو ما يعادلها والخبرة ذات الصلة كمساعد مشغل للوظيفة ، وكذلك القراءة الجيدة والرياضيات والاتصالات المكتوبة ومهارات الكمبيوتر، وللتقديم https://lnkd.in/djKcTEVN