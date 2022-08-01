سجل بياناتك الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس حصريا على الوطن

سجل بياناتك الآن للحصول نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس حصريا على موقع «الوطن»، مع إتمام الامتحانات وقرب الوزارة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بإعلان النتيجة كمراجعة الدرجات ورصدها وتجميعها وتحديد الأوائل على مستوى الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس حصريا على الوطن، ويمكن الحصول عليها من خلال مجموعة من الخطوات الأساسية ككتابة الاسم ورقم الجلوس واختيار الشعبة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- الدخول على موقع الوطن.

- كتابة الاسم.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم الهاتف المحمول.

نصائح مهمة قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة

وبالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس، إن امتحانات الثانوية العامة العالم الحالي 2022 والعام الماضي 2021 تميزت أنها معيارية تهتم بقياس القدرات العقلية العليا، وفرز الطلاب على أساس قدراتهم العقلية وليس على أساس التحصيل الدراسي.

وأكد الخبير التربوي، خلال حديثه لـ «الوطن»، أن نتيجة الامتحانات تعبر عن قدرات الطالب، وأنه من المتوقع انخفاض الحد الأدنى للقبول في الجامعات هذا العام مثل العام الماضي تماماً، والطلاب الناجحون بالثانوية العامة جميعهم سيلتحقون بالكليات لأول مرة هذا العام.

وأوضح الخبير التربوي، أن الثانوية العامة ليست نهاية الطريق، مؤكداً انتهاء عصر التفوق الوهمي والدرجات العشوائية التي تعبر عن الحفظ ولا تعبر عن المستوى الحقيقي للطلاب، وأن الطالب في الماضي كان يحصل علي الدرجات النهائية ويلتحق بكليات الطب والهندسة ويرسب في المراحل الإعدادية أثناء دراستهم وهو ما يؤكد اعتماد المناهج القديمة علي الحفظ.

الدرجات ستعبر عن المستوى الحقيقي للطلاب

واستكمل حديثه موجهاً نصيحته للطلاب بأن درجاتهم التي سيحصلوا عليها تعبر عن مستواهم الحقيقي وتتفق مع قدراتهم مع وجود اختيارات عديدة بين الكليات وبرامج متنوعة لم تكن متاحة من قبل، مشيراً إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تؤهل الطلاب لسوق العمل وهي مجانية.

وتابع أنه يجب على الطالب أن يلتحق بالجامعة حسب رغبته وقدرته، مؤكداً انتهاء عصر مصطلح كليات «القمة والقاع»، لوجود العديد من الكليات والتخصصات الجديدة التي تتفق مع متطلبات المستقبل وسوق العمل.

وأشار «حسن» إلى أنه يجب على الطالب أن يستثمر وقته فيما يفيده وينظر إلى المستقبل والتخصصات والبرامج الجديدة التي أصبحت متواجدة والتي ستمكنه من الالتحاق بسوق العمل ومواكبة العصر.