«تضامن الغربية»: تسليم 1146 جهازا تعويضيا وسماعة طبية بالقرى والمراكز

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أنها في إطار تقديم خدماتها في المجال الطبي، لمساعدة أصحاب الهمم الغير قادرين ورفع المعاناة عنهم سلمت عدد 1146 جهازا تعويضيا وسماعة طبية وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على مستوى قرى ومراكز محافظة الغربية.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية

وأوضح شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفقا لأبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان، مؤكداً على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان، بأن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً، مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.

الارتقاء بمستوى الخدمات

وأشار شعبان أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في الغربية وفى المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى المحافظة.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة عدد 15,700 جهازتعويضي و6000 سماعه طبية.