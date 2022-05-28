أجهزة تعويضية وسماعات طبية من «الأورمان» لذوي الهمم بقنا

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية «الأورمان»، أن الجمعية وفى إطار خدماتها فى المجال الطبي لمساعدة غير القادرين، قامت خلال شهر مايو الجاري، بتسليم عدد 39 جهازاً تعويضياً وسماعة طبية لذوي الهمم على مستوى قرى ومراكز محافظة قنا.

أبحاث ميدانية لاختيار المستحقين

وأكد مدير عام جمعية الأورمان أن تحديد الحالات المستفيدة يكون وفق أبحاث ميدانية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة قنا، لتحديد واختيار الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأوضح «شعبان» أن دعم الأورمان لذوي الهمم يأتي على رأس أولويات عملها الخيري فى جميع أنشطتها بمحافظة قنا، لرفع المعاناة عنهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتلبية احتياجاتهم، باعتبار أنهم يشكلون شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة، ولديهم الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

مشروع تنموي للارتقاء بقدرات المعاقين

وأشار مدير عام الأورمان إلى أن الجمعية تعمل فى مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 عاماً، مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياة، حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية، ورفع الروح المعنوية، وتحمل المسئولية دون أن يكون عبئاً على الآخرين.

ولفت «شعبان» إلى أن الدعم الذي تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجاً، وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

يُذكر أن جمعية الأورمان قدمت العديد من الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة، تتضمن 12532 جهازاً تعويضياً، و5700 سماعة طبية، بتكلفة تبلغ حوالي 34 مليون جنيه.