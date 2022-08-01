قافلة الأزهر توقع الكشف الطبي على 1043 مواطنًا في طور سيناء

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إن قافلة الازهر الطبية مستمرة في تقديم خدماتها إلى مواطني مدينة طور سيناء، حيث تقدم بالكشف بالمجان على المرضى وتقديم خدمات العلاج والتحاليل بالمجان.

نخبة من أساتذة كلية الطب

أضاف «رخا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نخبة من أساتذة كلية الطب جامعة الأزهر الشريف وعددهم 19 طبيب واستشاري في مختلف التخصصات، موضحا أن القافلة بدأت عملها أمس الأحد وحتى بعد غد الأربعاء المقبل، حيث تقوم بالتواجد في مستشفى الزهراء مدة يومين، واليوم الثالث تكون متواجدة في مستشفى أبورديس.

قال وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 1043 مواطنا من مدينة الطور في اليوم الأول من قافلة الازهر الشريف، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من المواطنين على الكشف من خلال القافلة الموجودة داخل مستشفى الزهراء.

وتابع أنه جرى توقيع الكشف على 101 مريض بعيادة الأسنان وعلى 123 بعيادة الأطفال و93 بعيادة الأنف والأذن و122 مواطنا بعيادة الباطنة كما تم توقيع الكشف على 60 مواطنا بعيادة الجراحة، و113 بعيادة الرمد و126 مواطنا بعيادة العظام و55 بعيادة المخ والأعصاب، و56 سيدة بعيادة النساء والتوليد، و39 مواطنا بعيادة المسالك، و114 مواطنا بعيادة الجلدية، و41 مواطنا بعيادة الصدرية.

عمليات جراحية لبعض الحالات

أكد الدكتور أيمن رخا أنه تقرر إجراء العمليات الجراحية المطلوبة لبعض الحالات بعد تقرير من أطباء القافلة الطبية بمستشفى ابورديس العام.

يذكر أن القافلة الطبية التابعة إلي جامعة الأزهر الشريف تضم 19 تخصصا هي، تخدير، باطنة، عظام، رمد، مخ وأعصاب، نساء وولادة، أطفال، أسنان، صدر، جراحة عامة، جراحة أطفال، أنف وأذن، جلدية.