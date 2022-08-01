الانتهاء من تشكيل فريق منصة المناخ بالشرقية.. وهذه خطة العمل

كشف أحمد عبدالمجيد، رئيس جمعية شباب الشرقية للتنمية، ومنسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة الشرقية، عن الاستعدادات الجارية لمؤتمر قمة المناخ، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، خلال شهر نوفمبر المقبل، وكذلك الاستعداد للمشاركة في مبادرات الحفاظ على البيئة.

الانتهاء من تشكيل منصة المناخ

وقال «عبدالمجيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم الانتهاء من تشكيل منصة المناخ في محافظة الشرقية، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية في الأجهزة التنفيذية وديوان عام المحافظة والمجلس القومي للمرأة ومركز النيل للإعلام والجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة وتمثل بالمراكز المختلفة، ولها نشاط سابق مثل مشروعات التشجير والتجميل والنظافة والخدمة العامة وتدوير المخلفات.

المنصة تضم 25 عضواً

وأوضح أنه تم تشكيل المنصة، التي تضم 25 عضواً من أبناء محافظة الشرقية، منهم 10 من الجهاز التنفيذي من وكلاء الوزارات أو من يمثلهم، و10 من الجمعيات الأهلية، و3 من أساتذة جامعة الزقازيق، وهم الدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا بجامعة الزقازيق، والدكتور محمد يوسف، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، والدكتور السيد شوقي، أستاد بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، و2 من مراكز البحوث، هما الدكتور محمد السيد، أستاذ متفرغ بمركز بحوث الصحراء، والدكتور محمد عوض، أستاذ في مركز البحوث الزراعية.

خطة عمل لرفع الوعي بالتغيرات المناخية

وتابع أنه تم إعداد خطة عمل تستهدف رفع وعي المجتمع حول استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتغيرات المناخية، من خلال عقد 5 حلقات نقاشية و12 ندوة ومؤتمر افتتاحي ومؤتمر ختامي، ثم برنامج تدريبي للجمعيات الأهلية، على كيفية تحديد المشكلات البيئية في المجتمع ومعالجتها.

وأشار إلى أنه يجري ترتيب الأولويات والتحديات داخل المحافظة وسيتم تنفيذ أنشطة رياضية بالتعاون مع الشباب والرياضة، مثل كرنفال الدراجات، وأيضاً تنفيذ مشروع بيئي عبارة عن تشجير ونظافة داخل القرى.

وأضاف أنه سيتم تأهيل الجمعيات لكتابة مقترحات وتقديمها أثناء فعاليات المؤتمر المقرر انعقاده في مصر حول القضايا المناخية.