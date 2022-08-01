آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2022.. زيادة دعم البطاقات 100جنيه شهريا

يبحث العديد من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، عن آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2022، حول زيادة دعم البطاقات، خاصة بعد إقرار مجلس الوزراء صرف مساعدات استثنائية للكثير من الأسر التي تم حصرها من الأكثر استحقاقا للدعم، والذين بلغ عددهم 9 ملايين و100 ألف أسرة من بين 23 مليون بطاقة تموين مدرجة على منظومة الدعم التمويني.

آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2022 بشأن زيادة دعم البطاقات

وجاءت آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2022 والتي صرح بها بعد إقرار الحكومة دعم الأسر الأولى بالرعاية، فإن الفئات التي ستحصل على زيادة دعم البطاقات هم أصحاب البطاقات التموينية التاليين:

1- كل أسرة يقل معاشاها الشهري عن 2500 جنيه.

2- كل أسرة يقل الراتب الشهري لها عن 2700 جنيه.

3 - أصحاب بطاقات التموين من الأرامل والمطلقات.

4 أصحاب بطاقات التموين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

فيما شدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، على أن صرف الزيادة سيكون في صورة سلع تموينية وليس دعما نقديا لصاحب بطاقة التموين، بحيث يختار مواطن السلع بحسب رغبته.

تكلفة زيادة دعم البطاقات التموينية

وتبلغ تكلفة صرف زيادة التموين الجديدة للأسر المستحقة لحوالي 6 مليارات جنيه شهريا، ومن المقرر أن تضخ الحكومة مليار جنيه شهريا لمدة 6 أشهر دعما لأصحاب بطاقات التموين، حيث تنقسم الزيادة كالتالي:

- 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3 أسر.

- 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.

فيما تضمن أيضا آخر قرارات وزير التموين الجديدة 2022، قرار مد مهلة تسجيل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات شهرا إضافيا، إذ تنتهي المهلة بنهاية شهر أغسطس الجاري بدلا من 31 يوليو الماضي.