وظائف خالية بالمترو والقطار الكهربائي.. اعرف التخصصات والشروط والتقديم

كشفت الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف عن عدد من الوظائف الشاغرة، وشروط التقديم والرواتب، لذلك ترتفع عمليات البحث عنها عن الوظائف المطلوبة.

وفي السطور التالية، تنشر بوابة «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، الوظائف الخالية في الخط الثالث من المترو والقطار الكهربائي الخفيف وفق الموقع الرسمي للشركة الفرنسية في السطور التالية:

الوظائف المطلوبة

وجاءت الوظائف الشاغرة المطلوبة في المترو والقطار الكهربائي الخفيف المعلن عنها في الموقع الرسمي للشركة الفرنسية، والتي جاءت كالآتي:

مسؤول الاتصالات الداخلية

محاسب إيرادات

محاسب مقاولين من الباطن

مراقب المستندات

مشرف السلامة من الحرائق

مشرف الصحة والسلامة والبيئة

محلل أداء

مدير الأداء

مشرف الجودة والتحسين المستمر

خبير سلامة السكك الحديدية

مشرف سلامة السكك الحديدية

ضابط العقود

نائب مدير الصيانة

فني DEQ

مهندس ESC / ELV

مهندس إطفاء

مدير البنية التحتية - المسار / امدادات الطاقة

مهندس صيانة

مدير الصيانة

مهندس امدادات الطاقة

فني امدادات الطاقة

مهندس المسار والثالث للسكك الحديدية

عامل صيانة المسار

مشرف صيانة المسار

فني صيانة المسار

مهندس التخطيط والجدولة

مدير رقمنة المشاريع

كبير مهندسي الأمن السيبراني مركز الخليج للأبحاث

شروط التقديم لوظائف القطار الكهربائي الجديد والخط الثالث لمترو الأنفاق

وجاءت الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف القطار الكهربائي الجديد والخط الثالث لمترو الأنفاق، كالآتي:

اجتياز فترة تدريب تقدر بنحو 6 أشهر، ويحق للشركة رفض إتمام التعاقد خلال هذه المدة.

ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 21 عاما وألا يزيد عن 40 عاما.

الخضوع للكشف الطبي من قبل المعهد الطبي، مع العلم أنه يتم توقيع الكشف الطبي بشكل دوري.

المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل مناسب في مجال الهندسة قسم الميكانيكا أو الكهرباء

أن يوافق المتقدم على العمل أثناء الإجازات وفقا لجداول التشغيل.

المتقدم للوظائف خالي من أي من الأمراض المعدية وأن يكون لائق صحيًا

خطوات التقديم لوظائف الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف

ويمكن التقديم لتلك الوظائف من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمترو والخط الثالث والقطار الكهربائي الخفيف، ويمكن التقديم مباشرة من هنـــا، اختيار الوظيفة المناسبة وتسجيل الدخول بالبريد الالكتروني، ثم يتم استيفاء البيانات المطلوبة.