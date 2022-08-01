مصدر بـ«البترول»: تصدير غاز طبيعي مسال بـ53 دولار للمليون وحدة حرارية

شهدت الفترة الماضية، ارتفاعا كبيرا في أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وعادت مصر بقوة إلى صفوف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال بعد توقف دام لسنوات.

مصر صدرت غاز مسال بأكثر من 50 دولار في يونيو

وقال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة استطاعت بيع الغاز الطبيعي المسال خلال شهر يونيو الماضي بأكثر من 50 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة صدرت شحنات من الغاز الطبيعي المسال في شهر يونيو إلى الخارج بحوالي 53 دولار للمليون وحدة حرارية.

وأشار المصدر، إلى أن الشركات العالمية الكبرى مثل «بريتيش بتروليم» وغيرها من الشركات العالمية لتجارة السلع البترولية، اشترت الشحنات، حيث اتجهت أغلبها الشحنات إلى السوق الأوروبية، خاصة في ظل الأزمة التي يعاني منها عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

صارات السوق العالمية من الغز خلال 3 أشهر بلغت 99.3 مليون طن

وأشار تقرير لمنظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للبترول «أوابك»، إلى أن إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت حوالي 99.3 مليون طن، مقارنة بنحو 95.1 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021.

وبالنسبة لصادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت 1.9 مليون طن، حيث حافظت مصر على نفس مستويات الصادرات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق 2021، بفضل مستويات الإنتاج المحلي المستقرة والمتزايدة بعد تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط ومعاودة تشغيل محطة الإسالة في دمياط مطلع العام الماضـي 2021، والتي باتت تلعب دورا مهما في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.

وتوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تصدير الغاز المسال من خلال الناقلات منذ شهر مارس 2020 بسبب انخفاض أسعار الغاز لضعف الطلب عليه بعد تفشي فيروس كورونا في العالم.