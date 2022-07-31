متغيب منذ يومين.. العثور على جثة طالب داخل الزراعات في قنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، مساء اليوم الأحد، على جثة طالب طعنات بآلة حادة، داخل زراعات القصب بقرية الشيخ على التابعة لمركز نقادة، جنوب قنا.

جثة طالب

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا من غرفة العمليات بالعثور على جثة طالب، بها طعنات بآلة حادة، بمركز نقادة.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة طالب، يدعي كريم حسيب طه، 17 عاما، به طعنات بآلة حادة بقرية الشيخ علي بمركز نقادة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزي بواسطة سيارة إسعاف.

بلاغ بتغيب الطالب

وتبين من التحريات، أن هناك بلاغا بتغيب طالب بقرية الشيخ علي، والذي عثر على جثته داخل الزراعات بقرية.

وأمرت المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض مقتل الطالب الذي تبين أنه مقتول إثر طعنات بسكين.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.