تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. «الأعلى للجامعات» يعلن موعد التقدم للكليات

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات»، والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات»، والمعاهد الفنية «نظام السنتان بعد الثانوية» للقبول بكليات «التجارة- الهندسة- الحقوق- الزراعة»، بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2022/2023.

وأضاف المجلس عبر موقعه الرسمي، أن الامتحانات من يوم الأحد الموافق 7/8/2022 على أن يتم غلق الموقع الالكتروني قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام، موضحا أنه تم تعديل مسمى المسابقة الموحدة والمسابقة المركزية لتصبح تحت مسمى واحد، وهو «اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية» للقبول بإحدى كليات «الهندسة- التجارة- الزراعة- الحقوق».

ضوابط عامة للامتحانات

وأكد توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد، ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين، يتم احتسابهما ابتداءا من عام حصول الطالب على المؤهل، على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية هذا العام 2022، والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد، اعتبارا من عام 2022/2023.

وأوضح أن قبول الطلاب الناجحين في جميع الاختبارات «بشرط حصولهم على 75% على الأقل من المجموع الكلي للاختبارات»، في نفس عام أداء الامتحانات من الحاصلين على «دبلوم المدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات أو المعهد الفني الصناعي بشبرا "شعبة معامل بيولوجية"»، بالفرقة الثانية بكليات الزراعة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2022/2023.

تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

وشدد على عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية «نظام الثلاث سنوات» ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية «نظام الخمس سنوات» دفعتي « 2020، 2021» والذين جرى ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها «التجارة- الزراعة- الحقوق- الهندسة»، بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2022/2023.

ويجري التأكد من ذلك، بقيام مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بموافاة أمانة المجلس الأعلى للجامعات ببيانات الطلاب الذين يتم ترشحيهم لهذه الكليات سنوياً من هذه الفئة من الطلاب لإدراجها بالبرنامج الخاص بالتقدم لهذه الاختبارات.