العثور على جثتين لشخصين مجهولي الهوية برأس غارب

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، قبل قليل، على جثتين لشخصين مجهولي الهوية، بالقرب من منطقة «غرب بكر»، على طريق رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، تم نقل الجثتين إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.

العثور على جثتين لشخصين مجهولين برأس غارب

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الاثنين، إخطاراً يفيد بالعثور على جثتين لشخصين مجهولين، قبل منطقة «غرب بكر»، على طريق رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم إيداع الجثتين مشرحة مستشفى رأس غارب المركزى، تحت تصرف النيابة، وتكثفت الأجهزة الأمنية من مجهودها لكشف غموض ملابسات الحادث، وكما بدأت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لكشف غموض الواقعة.

منع استخدام «چيت سكي» على الشواطئ

في سياق آخر، أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الاثنين، تفعيل قرار منع استخدام «جيت سكي» على الشواطئ، حفاظاً على أرواح المواطنين والسياح، نظراً لما يسببه من حوادث كارثية، وأصدر المحافظ تعليماته إلى كافة الجهات المعنية بسرعة تفعيل القرار، والتعامل بحسم مع المخالفين، حيث تصل العقوبة إلى مصادرة المركبة.

وأشار المحافظ، في بيان صحفي قبل قليل، إلى أنه نظراً لأن حوادث هذه المركبة كارثية وخطيرة، فإنه لن ينتظر وقوع كارثة ووقوع حادث في أي من المدن، خاصةً مع الرواج السياحي الذي تشهده مدن المحافظة بصفة عامة، مؤكداً أن صحة وسلامة المواطنين على رأس أولويات المحافظة.