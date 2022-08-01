«غرفة السياحة»: السعودية ترفع عدد رحلاتها إلى القاهرة لـ18 أسبوعيا

قال محمد ثروت رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المملكة العربية السعودية، رفعت من حجم رحلاتها اليومية إلى مصر خلال الأسبوع الجاري، إلى نحو 18 رحلة أسبوعية، لافتا إلى أن الرحلات ساهمت بنسبة كبيرة، في زيادة نسب الإشغال، بالعديد من المدن السياحية المصرية، لاسيما القاهرة والجيزة والساحل الشمالي، فضلا عن الغردقة وشرم الشيخ.

نسب إشغال فنادق الساحل الشمالي 100%

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب إشغال الفنادق والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، بلغت حاليا نحو 100%، لافتا إلى أن غالبية المتواجدين بتلك الفنادق من السياح العرب، خاصة القادمين من الإمارات والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أن متوسط نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى، بلغت حاليا أكثر من 90%.

القاهرة أكثر المدن المصرية استقبالا للسياح العرب

وأشار إلى أن القاهرة لا زالت إلى الآن، تحتل المركز الأول كأكثر المدن المصرية التي يقصدها السياح العرب حاليا، تليها الساحل الشمالي ثم شرم الشيخ ثم الغردقة، موضحا أنه وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية والتدفقات السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية منذ بداية العام الجاري، فإن أعداد السياح العرب القادمين لمصر خلال عام 2022، يتراوح بين مليون و800 ألف سائح، إلى 2 مليون سائح وهو رقم جيد جدا.

وأكد «ثروت»، أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية، ستستمر بنفس نسق المعدلات الحالية حتى منتصف الشهر المقبل ثم ستتراجع بعدها نسب الرحلات، وذلك بسبب قرب بدء العام الدراسى الجديد بالدول العربية، موضحا أن الموسم الحالى من أنجح المواسم السياحية التى قدم فيها السياح العرب لزيارة مصر.

يشار إلى أن السعودية استأنفت رحلاتها لمصر منتصف شهر مايو 2021، بعد إنقطاع لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا، إذ احتلت منذ ذلك الحين، المركز الأول عربيا في إرسال السياح لمصر.