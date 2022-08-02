4 بنوك تمنحك قرضا شخصيا يصل لـ3 ملايين جنيه.. تسهيلات في السداد على 12 سنة

إذا كنت تبحث عن قرض شخصي، فهناك عدد كبير من البنوك التي تمنح قروضا شخصية بأقل الضمانات، وفقا لمصادر مسؤولة في القطاع المصرفي، حيث أوضحت أنّ البنك التجاري الدولي يمنح عملاءه قرضا شخصيا بفائدة 16%، وتصل فترة السداد 8 سنوات، ويبدأ القرض من 5 آلاف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، وفقا للمركز المالي للعميل.

وبحسب المصادر لـ«الوطن»، فإنّ قيمة المصاريف الإدارية تصل إلى 2.5% من قيمة القرض، على أن يُمنح القرض لمن هم في سن الـ21 عاما حتى 60 عاما عند آخر قسط، ويجب ألا يقل الراتب عن 3 آلاف جنيه حتى يستفيد العميل من القرض.

قرض البنك الأهلي المصري

وتابع المصادر، أنّ البنك الأهلي المصري يمنح عملءه قرضا تصل قيمته لنحو 2.5 مليون جنيه، موضحا أنّ فترة سداد القرض تصل إلى 12 سنة، بنسبة فائدة تتراوح بين 16.5 إلى 17.5% متناقصة، بحسب نوع الوظيفة وتحويل المرتب وقسط القرض، مشترطا على من يتقدم للقرض ألا يقل عمره عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما أيهما أقرب إلى سن المعاش، بحد أدنى 1500 جنيه للدخل الشهري، ويتم خصم مصاريف إدارية 2%.

قرض البنك المصري الخليجي

وأكدت المصادر، أنّ البنك المصري الخليجي يمنح عملاءه قرضا شخصيا يبدأ من 20 ألف جنيه، ويصل إلى 3 ملايين جنيه، بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، وبأقل من 1.25% مصاريف إدارية، مشترطا ألا يقل عمر المتقدم للقرض عن 21 عاما ولا يزيد على 65 عاما عند آخر قسط، ولا يقل راتب المتقدم عن 2500 جنيه شهريا.

قرض بنك القاهرة

وأشارت المصار إلى أنّ بنك القاهرة هو الآخر يمنح عملائءه قرضا شخصيا تصل فترة السداد فيه لنحو 12 سنة، وتصل قيمته لنحو 3 ملايين جينه، بنسبة فائدة 16.5% إلى 18.5% سنويا متناقصة حسب قطاع عام أو خاص، مشترطا ألا يقل الدخل عن 5 آلاف جنيه، وألا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 21 عاما، وألا يزيد عند نهاية القرض على 65 عاما.