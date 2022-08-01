تنسيق الدبلومات الفنية 2022.. اعرف تفاصيل القبول بكليات الحقوق والهندسة

حدد المجلس الأعلى للجامعات، تفاصيل عقد امتحان المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية شعبة قانون من خريجي أعوام 2020، 2021، 2022، موضحاً أن الاختبار يعقد بكلية الحقوق جامعة عين شمس للراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية.

مواد الاختبارات بكليات الحقوق والهندسة

وأضاف المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أن مواد الامتحان هي: مبادئ مدخل العلوم القانونية ومبادئ القانون الدستوري وإحدى اللغتين «إنجليزي أو فرنساوي»، مؤكداً على توحيد فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد ليصبح للطالب فرصتين متتاليتين يتم احتسابهما ابتداءً من عام حصول الطالب على المؤهل على أن يطبق ذلك على الطلاب الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية هذا العام 2022 والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد اعتباراً من عام 2022/2023.

مواعيد اختبارات الالتحاق بكليات الحقوق والهندسة

- يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر المقبل.

- يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر المقبل.

- يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر المقبل.

كما أعلن المجلس تفاصيل امتحان الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والمعاهد الفنية الصناعية والذي يعقد بكليات الهندسة بجامعات القاهرة والزقازيق وكفر الشيخ وأسيوط، موضحاً أن الامتحان يعقد لخريجي أعوام 2020 ، 2021، 2022 بنسبة 70 % فأكثر من المجموع الكلي.

وأكد المجلس أن المواد التي يعقد فيها الاختبار هي اللغة الإنجليزية والميكانيكا والفيزياء والرياضة والجبر والهندسة الفراغية والرياضة والتفاضل والتكامل والكيمياء.

جدول الامتحانات

- يعقد يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل.

- يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر المقبل.

- يوم الإثنين الموافق 26 سبتمبر المقبل.

- يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر المقبل.

- يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر المقبل.

- يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر المقبل.